Slovenski raziskovalec nad nekontrolirane variacije 3D-tiska kovin

V nadaljevanju preberite:

Dominik Kozjek z ljubljanske fakultete za strojništvo bo v projektu MeltingWell, s katerim je uspešno kandidiral za sredstva Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za začetek samostojne raziskovalne kariere in pridobil petletno financiranje v višini 1,5 milijona evrov, skušal izboljšati postopek selektivnega laserskega taljenja (SLM) tridimenzionalnega tiska kovin. Ta omogoča izdelavo kovinskih komponent kompleksnih oblik in visokozmogljivih lastnosti, ki jih z drugimi postopki ni mogoče doseči. Vendar pa se pri izvajanju tega procesa pojavljajo nekontrolirane variacije procesnih pogojev taljenja, ki zavirajo nadaljnji razvoj in razširitev uporabe te napredne izdelovalne tehnologije.

»Selektivno lasersko taljenje je tehnološki postopek 3D-tiskanja, pri katerem se plast za plastjo nanaša droben kovinski prah, ki ga laser sproti tali. S to tehnologijo lahko izdelamo zelo kompleksne oblike, prav tako so ti izdelki lažji za isto funkcionalnost, porabimo manj materiala in imajo lahko manjši okoljski odtis,« je razložil doc. dr. Dominik Kozjek.