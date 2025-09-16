  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Slovenski študenti kavitacijo raziskovali v breztežnosti

    Na letu so raziskovali proces, pri katerem s pomočjo parnih mehurčkov nastane stabilna emulzija dveh sicer nezdružljivih tekočin, denimo olja in vode.
    Ekipa CAVE0g FOTO: Fakulteta za strojništvo  
    Galerija
    Ekipa CAVE0g FOTO: Fakulteta za strojništvo  
    S. S.
    16. 9. 2025 | 13:18
    16. 9. 2025 | 13:29
    4:03
    A+A-

    Študentska raziskovalna ekipa CAVE0g s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je pred kratkim uspešno izvedla poskuse na poletu posebnega letala Evropske vesoljske agencije (Esa), na katerem se med letom ustvarja breztežnost. Vsak polet je vključeval 30 paraboličnih manevrov, pri čemer je vsaka parabola omogočila približno 22 sekund popolne breztežnosti.

    Na letu se ustvarjajo pogoji breztežnosti. FOTO: Fakulteta za strojništvo
    Na letu se ustvarjajo pogoji breztežnosti. FOTO: Fakulteta za strojništvo
    Ekipa je, ko so sporočili s fakultete, na posebnem letalu Airbus A310 ZERO-G, ki ga upravlja podjetje Novespace, v treh dneh izvedla 90 ponovitev eksperimenta. Glavni cilj projekta je bil raziskati proces kavitacijske emulzifikacije, pri katerem s pomočjo parnih mehurčkov nastane stabilna emulzija dveh sicer nezdružljivih tekočin, denimo olja in vode. Na Zemlji ta proces poteka ob jasno definirani fazni meji, v breztežnosti pa te meje ni – prav to razliko je ekipa želela razvozlati, so pojasnili v sporočilu za javnost. 

    Razumevanje teh mehanizmov je ključno za pripravo hrane in zdravil v vesoljskih pogojih ter za razvoj novih materialov za dolgotrajne misije na Luno in Mars, obenem pa odpira nova spoznanja za rabo na Zemlji, zlasti v farmaciji, prehranski tehnologiji in zaščiti materialov, so dodali.

    »Gre za edinstveno raziskavo generacije emulzije s pomočjo kavitacije v pogojih breztežnosti. Celotni projekt so vodili študenti. Morda sem na začetku podal le prvo idejo – kako se bo razvila emulzija, če ne vemo, kje je meja med oljem in vodo, in kako kakovostna ter obstojna bo. Vse preostalo delo so opravili študenti. Vesel sem, da je misija uspela, na končne rezultate pa bo treba še malo počakati,« je povedal prof. dr. Matevž Dular, vodilni strokovnjak za kavitacijo na fakulteti

    Posebno Airbusovo letalo FOTO: Fakulteta za strojništvo
    Posebno Airbusovo letalo FOTO: Fakulteta za strojništvo

    »Emulzije imajo pomembno vlogo v farmaciji, prehranski industriji in zaščiti materialov. Naša raziskava pomaga razumeti te procese na Zemlji in obenem odpira nove možnosti za dolgotrajne vesoljske polete,« je še dodal Dular, ki je kot največji izziv v projektu izpostavil stroge varnostne zahteve in natančnost protokola.

    »Le tri dni pred odhodom so na primer od nas zahtevali dodatne meritve hrupa v visokem frekvenčnem območju, saj bi ultrazvok merilne postaje lahko bil potencialno škodljiv za udeležence poleta. Pomemben je bil tudi izjemno natančen eksperimentalni protokol, saj je bila za vsako meritev na voljo le približno minuta časa.«

    Za študente je bila seveda izkušnja nepozabna. Vodja projekta Jakob Mali: »Občutek lebdenja je nekaj posebnega, vsak najmanjši gib vpliva na premik celotnega telesa, zato je osredotočenost ključna. Presenetila pa me je faza, ko na telo deluje skoraj dvojna gravitacija.« Dodal je, da so že »prvi podatki razkrili nove pojave, ki jih želimo raziskati naprej. Naša ekipa je v treh dneh pridobila sto odstotkov načrtovanih rezultatov, kar je dokaz odličnega timskega dela.«

    FOTO: Fakulteta za strojništvo  
    FOTO: Fakulteta za strojništvo  

    Projekt CAVE0g združuje študente in študentko Fakultete za strojništvo, Fakultete za elektrotehniko in Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V edinstvenih pogojih breztežnosti je ekipa izvedla lasten eksperimentalni projekt. Kot poudarjajo na fakulteti, gre za izjemno priznanje slovenskemu znanstveno-raziskovalnemu delu, saj je bila med številnimi prijavami iz vseh držav članic Ese izbrana le še ena študentska ekipa.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Kavitacija

    Mehurčki, ki uničujejo bakterije, viruse in jeklo

    Ekipa na fakulteti za strojništvo bo tehnologijo za izboljšavo čistilnih naprav pripravila do stopnje komercializacije in možnosti trženja.
    Borut Tavčar 10. 3. 2022 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Z mehurčki v dobrem in slabem

    Dr. Matevž Dular je nekoč je spuščal v zrak rakete, zdaj s kavitacijo poskuša priti do čiste vode.
    13. 2. 2020 | 00:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi na derbi

    Šeško najbolj osamljen človek v vesolju

    Na mestnem derbiju med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom (3:0) je bila v nebo vpijoča nevključenost najdražjega napadalca gostov Benjamina Šeška.
    Peter Zalokar 15. 9. 2025 | 10:18
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine

    Politologa Igor Lukšič in Alem Maksuti o startnih položajih strank na začetku podaljšane volilne kampanje.
    Uroš Esih 15. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Vredno branja

    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako dobro počutje zaposlenih postaja konkurenčna prednost

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

    Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matija Bitenc, Plinovodi

    Evropski cilji za plin so neuresničljivi

    Evropa je izgubila del energetske suverenosti, težko določa tempo zelenega prehoda in vsiljuje ogljične dajatve uvoznikom.
    Borut Tavčar 13. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kavitacijafakulteta za strojništvoMatevž Dular

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Smrt zvezdnika

    Umrl je Robert Redford, zlati deček Hollywooda

    Redford je bil eden največjih filmskih zvezdnikov od šestdesetih let 20. stoletja dalje.
    16. 9. 2025 | 14:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Veleblagovnica Nama

    Ena sama je Nama, zdaj je olepšana, osvežena

    Družba Morgan Finance SL je preuredila pritličje, prvo, drugo in tretje nadstropje veleblagovnice. Želijo ji vrniti vlogo živahnega mestnega središča.
    16. 9. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Promet

    Na Hrvaškem predlagali zakon za ukinitev plačevanja cestnin z gotovino

    Plačevanje cestnin z gotovino povzroča zastoje. Izključno elektronsko plačevanje bi lahko vplivalo na boljšo pretočnost prometa.
    16. 9. 2025 | 13:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Raziskava

    Socializem pozitivno vidi 39 odstotkov Američanov

    Kapitalizem v ZDA uživa najmanjšo podporo doslej – pozitivno ga ocenjuje 54 odstotkov Američanov.
    16. 9. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Veleblagovnica Nama

    Ena sama je Nama, zdaj je olepšana, osvežena

    Družba Morgan Finance SL je preuredila pritličje, prvo, drugo in tretje nadstropje veleblagovnice. Želijo ji vrniti vlogo živahnega mestnega središča.
    16. 9. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Promet

    Na Hrvaškem predlagali zakon za ukinitev plačevanja cestnin z gotovino

    Plačevanje cestnin z gotovino povzroča zastoje. Izključno elektronsko plačevanje bi lahko vplivalo na boljšo pretočnost prometa.
    16. 9. 2025 | 13:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Raziskava

    Socializem pozitivno vidi 39 odstotkov Američanov

    Kapitalizem v ZDA uživa najmanjšo podporo doslej – pozitivno ga ocenjuje 54 odstotkov Američanov.
    16. 9. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo