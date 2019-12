Snežna romantika v enačbah in kotih

Naslednjič, ko bo zunaj snežilo, morda že jutri!, se ne jezite na cestne delavce, ki jih je zima spet prehitela, ampak raje ulovite snežinko ali dve in se podajte na pot raziskovalca. Kaj opazite? Morda, da so snežinke simetrične, in če jih še malo bolj približate, boste ugotovili, da so šesterokrake. Vse. Ampak zakaj?Res je, vse snežinke v naravi so šestkrake in niti dve nista povsem enaki. Zmotno je prepričanje, da je snežinka narejena iz zmrznjene vode. Če vzamete v roke kocko ledu in jo primerjate s snežinko, boste hitro opazili razliko. V nasprotju z ledom, ki nastane, ko voda zmrzne, se snežinka oblikuje ob neposrednem ...