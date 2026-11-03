So odkrili 115 milijonov let staro kri dinozavra?

Ljubitelji Jurskega parka se prav gotovo spomnijo, kako so znanstveniki občudovali v jantarju ujetega pradavnega komarja, ki je tik pred padcem v smolo popil nekaj dinozavrove krvi. No, krvne celice se po smrti kmalu razgradijo, zato je možnost odkritja prepričljivih sledov zelo stare krvi – recimo stare kot dinozavri – precej neverjetna. Pa vendar: raziskovalci zdaj navajajo, da ostanki 115 milijonov let starega dinozavra iz Brazilije vsebujejo najstarejše fosilizirane rdeče krvničke, kar so jih kdaj odkrili. Drugi strokovnjaki ostajajo skeptični.

Mednarodna skupina svojo najdbo opisuje v znanstvenem članku, objavljenem v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences. Fosilizirane ostanke krvi so po njihovih pojasnilih odkrili po analizi kosti zadnjih nog majhnega mesojedega dinozavra, imenovanega Aratasaurus, ki je živel in umrl na območju današnjega severovzhodnega dela Brazilije pred 115 milijoni let.

Slike dinozavrovih kosti, posnete z elektronskim mikroskopom, so razkrile majhne, okrogle strukture, ki spominjajo na rdeče krvničke v tankih kanalih, kjer so nekoč potekale krvne žile, medtem ko so kemijske analize potrdile prisotnost hema, organske spojine, ki omogoča hemoglobinu v krvi, da prenaša kisik po telesu.

Mikroskopske slike struktur, ki naj bi predstavljale ostanke rdečih krvničk dinozavrov. FOTO: Curtin University/Reuters

Če bo odkritje zdržalo znanstveno pretresanje, bi se lahko odprl nov vpogled v pradavne živali, saj bi lahko prek raziskovanja ostankov krvi razkrivali delovanje metabolizma in tudi stopenj aktivnosti.

Že desetletja raziskovalci poskušajo najti neizpodbitne dokaze o krvi dinozavrov v fosilih. Odkritje in opredelitev krvnih celic dinozavrov bi lahko paleontologom pomagala bolje razumeti, kako so se ti prilagodili svojemu okolju, je za revijo Science povedala paleontologinja Mary Schweitzer z univerze v Severni Karolini, ki je leta 2005 v fosilih tiranozavra rexa odkrila ostanke krvnih žil in mehkih tkiv.

Pri novi študiji ni sodelovala. Vsaj 14 študij je že prej poskušalo opisati krvne celice, najdene v fosilih dinozavrov, a dokazi so bili trhli. Takšne trditve morajo izključiti možnost onesnaženja in podobnih struktur, zato nobena od prejšnjih študij ni v celoti prepričala drugih strokovnjakov na tem področju, še pišejo v reviji Science. Mary Schweitzer sicer meni, da odkrite »krvničke« niso prave oblike, saj bi morale biti kupolaste, te pa so konkavne. Odkritje hema se ji sicer zdi bolj prepričljivo.

Nova študija, ki jo je vodila geokemičarka Kliti Grice s Curtinove univerze v Perthu v Avstraliji, se je osredotočala na okamnelo kost dinozavra Aratasaurus museunacionali, o katerem raziskovalci ocenjujejo, da je bil dolg tri metre in je tehtal približno 34 kilogramov. Po poginu je po ugotovitvah raziskovalcev žival padla v blato, ki je z edinstveno kemijsko sestavo dobro ohranilo tkiva.

Ilustracija dinozavra FOTO: Victor O. Leshyk/Reuters

A kot je dejal za revijo Science, paleontolog in direktor Paleontološkega muzeja na Zvezni univerzi v Riu de Janeiru, fosil ni izjemno dobro ohranjen. Leta 2018 je tudi preživel požar, ki je uničil muzej. Dodal je, da je dve desetletji iskal sodelavca, ki bi se osredotočil na mikrostrukture in biomolekule fosilov in lani je izziv sprejela avstralska raziskovalka. Fosile so sicer našli leta 2008 v rudniku v Braziliji.

Pod mikroskopom so raziskovalci opazili sledove okamnelih celic: zaobljene strukture z vdolbinami v sredini, vsaka je v povprečju dolga 23 mikronov in široka skoraj 20 mikronov, so umeščene v kanale, po katerih so nekoč potekale krvne žile skozi kost. Naslednji korak je bil poiskati sledi krvnih celic.

V enem od skoraj 30 opravljenih testov je ekipa zmlela vzorce kosti in jih obsevala z laserjem; svetloba, ki se je odbila od vzorca, je razkrila prisotnost hema, obročaste spojine, ki vsebuje železo in rdečim krvničkam pomaga pri prenosu kisika. Našli so tudi večje količine razgradnih produktov hema – kar je po besedah Kliti Grice dober dokaz, saj bi se hem pričakovano razgradil med razpadanjem in mineralizacijo.

Največja skrb je bila kontaminacija, saj je bila mikrobna plast okoli kosti polna klorofila, ki pa je podoben hemu. Primerjava je pokazala, da so v plasti prevladovale molekule, povezane s klorofilom, v kosti pa ravno obratno. Ekipa raziskovalcev je iskala tudi druge podobne spojine, ki bi spominjale na celice, a jih ni našla.

Če so te strukture res rdeče krvničke, kot trdijo raziskovalci, se poraja vprašanje, kako so se ohranile. Po mnenju prve avtorice študije so pri tem pomagali manganovi oksidi, imenovani hausmanit, ki so se oblikovali v krvnih celicah in okoli njih ter jih stabilizirali pred okamnitvijo. Isti proces je morda pripomogel tudi k ohranitvi aminokislin, je dodala.

»Nismo našli viale z dinozavrovo krvjo. Kar vidimo, je mineralni in molekularni odmev davne biologije, kar je znanstveno veliko zanimivejše,« je za Reuters še dejala Kliti Grice. »Zame je najbolj presenetljivo to, da lahko po tako ogromnem geološkem času vidimo strukture skupaj s kemijskimi dokazi njihovega biološkega izvora,« je pojasnila. »Kosti in zobje nam povedo ogromno o anatomiji, rasti in evoluciji. Molekularni in celični dokazi potencialno dodajajo še eno raven bioloških informacij,« je poudarila.

Opozorila je še, da raziskava ne odkriva dinozavrske DNK in da vsekakor niso odkrili nepoškodovanega dinozavrskega genetskega materiala. »DNK in druge velike, z informacijami bogate biomolekule imajo zelo drugačne lastnosti ohranjanja kot majhne molekule in kemično preoblikovani molekularni ostanki. Ohranjanje celične morfologije in kemičnih signalov, povezanih s hemom, ne pomeni, da se je DNK, ki je bila prvotno vsebovana v celicah, ohranila,« je pojasnila.