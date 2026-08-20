Sodobnejši ali dejavnejši pouk sam po sebi še ne zagotavlja boljšega učenja

Luka Vinko je doktorski študent in asistent za področje kemije v izobraževanju na Oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu. Pri pedagoškem raziskovanju najpogosteje uporabljam anketne vprašalnike, v kombinaciji z različnimi psihološkimi testi in preizkusi znanja. Pomagajo mi pri določanju lastnosti posameznikov, vključenih v raziskave, ter preučevanju, kako so povezane z njihovimi dosežki po izvedbi določene dejavnosti, vezane na pedagoško področje. Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete? Raziskujem različne načine poučevanja kemije. Trenutno se ukvarjam s tem, kako lahko kemijo poučujemo na način, da učenci pojme, ki jih ...