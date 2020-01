FOTO:Solarna sonda, ki presega lastne rekorde

Medtem ko se evropska in ameriška vesoljska agencija pripravljata na februarsko izstrelitev nove sonde, ki bo poletela proti Soncu in tam prvič obiskala oba pola***, je solarna sonda Parker, izstreljena poleti leta 2018, včeraj presegla lastni rekord in se naši zvezdi približala na 18,6 milijona kilometrov. Pred tem se je Soncu trikrat približala na razdaljo okoli 24 milijonov kilometrov. S štirimi znanstvenimi instrumenti je včeraj preverila do zdaj še nikoli obiskano soseščino in bo, kot upajo znanstveniki, razkrila nove skrivnosti sončevega vetra in atmosfere. scrpt = ...