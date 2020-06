Solo od blizu fotografiral Sonce

Sonce ima na zalogi še kar nekaj skrivnosti. Zadnji v vrsti jih poskuša razkriti Solo, evropski solarni orbiter, ki so ga izstrelili februarja. Po štirih mesecih je inženirski presežek opravil prvi bližnji mimolet in se naši zvezdi približal na 77 milijonov kilometrov. V prihodnjih letih bo razdaljo še zmanjšal, na 43 milijonov kilometrov. Za primerjavo, Zemlja je v povprečju od Sonca oddaljena okoli 149 milijonov kilometrov.Štirimesečno potovanje so znanstveniki izkoristili za testiranje desetih instrumentov, med njimi šestih teleskopov, s katerimi bodo dobili prve bližnje posnetke Sonca, te bodo predstavili predvidoma sredi ...