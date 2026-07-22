Sonce bi sijalo tudi ponoči

S svetlobo je človeštvo razsvetlilo domala vse kotičke kopnega in s tem porušilo naravni ritem ne le sebi, ampak preštevilnim živalskim vrstam. Hkrati smo si s svetlobnim onesnaževanjem predvsem v mestih skoraj onemogočili pogled na zvezde – vidna so le najsvetlejša nebesna telesa. Ameriško zagonsko podjetje Reflect Orbital ima zdaj idejo, da bi do leta 2035 v orbito namestili okoli 50.000 ogromnih »zrcal«, ki bi ponoči odbijala sončne žarke in razsvetljevala površje. Letos naj bi v orbito poslali prvi takšen satelit. Astronomi so zelo zaskrbljeni. Ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) je nedavno odobrila demonstracijsko izstrelitev satelita Eärendil 1, zgodila naj bi se še letos. Vloga FCC pri odobritvi izstrelitve je bila omejena na dodelitev radiofrekvenčnega spektra, ki ga bo ...