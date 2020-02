FOTO:Sonce dobiva novega obiskovalca

Proti Soncu bo predvidoma v ponedeljek poletel Solarni orbiter, Solo. Zvezdi se ne bo približal tako zelo kot sonda Parker, ki je pred dnevi uspešno opravila mimolet na vsega 18,6 milijona kilometrov in bo čez nekaj let od površja oddaljena le 6,2 milijona kilometrov, bo pa novi evropsko-ameriški vesoljski raziskovalec Solo prvič fotografiral sončni severni in južni pol. »To je za nas terra incognita,« poudarja Daniel Müller, projektni znanstvenik pri Esi. Orbiter se bo zvezdi približal na 42 milijonov kilometrov, kjer bo izpostavljen temperaturi okoli 500 stopinj Celzija. Inženirji so tako morali znova pokazati vse svoje ...