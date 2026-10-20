Sonda, ki bo skušala pristati na Marsovi luni, uspešno poletela

Japonska je uspešno izstrelila sondo MMX (Raziskovanje Marsovih lun), ki zdaj potuje proti sosednjemu planetu, kjer bo raziskovala luni Fobos in Deimos. Če bo šlo vse po načrtih, bo v prihodnjih letih sonda na površje Fobosa izpustila francosko-nemški rover Idefix, nato pa še pograbila prgišče kamenja in prahu s te lune in vzorec dostavila na Zemljo.

Več o Marsovih lunah izveste v tem članku: Drzna odprava: japonska sonda bo pograbila prgišče »strahu«

Sondo je japonska vesoljska agencija Jaxa izstrelila z vesoljsko raketo H3 z japonskega izstrelišča Jošinobu na otoku Tanegašima. Izstrelitev je potekala brez večjih težav, MMX pa zdaj že potuje proti Marsu, kar bo trajalo deset mesecev. V orbito okoli Fobosa se bo predvidoma utirila avgusta 2027. Tam bo nato sonda tri leta, večinoma bo preučevala nepravilno oblikovano luno Fobos, pa tudi drugo luno Deimos in sam Mars. V začetku leta 2029 se bo na površje lune spustil Idefix, 25-kilogramski rover. Vrhunec odprave bo, ko se bo MMX dvakrat dotaknil Fobosa in z dvema različnima instrumentoma nabral vsaj deset gramov vzorcev. Novembra 2030 se bo poslovil od Marsa in njegovih dveh lun in odpotoval proti Zemlji. Leta 2031 bo kapsula z vzorci pristala v Avstraliji.

Vesoljska raketa H3 FOTO: Kyodo/Reuters

Znanstveniki nestrpno pričakujejo te vzorce, to bi bili namreč prvi iz okolice Marsa. Odgovorili pa bodo na vprašanje, kako sta luni nastali. Možnosti sta dve: ali gre za ostanke materiala, potem ko je v kaotičnem rojevanju osončja večje telo trčilo v Mars, ali pa gre za asteroida iz zunanjega dela osončja, ki ju je ujela planetova težnost. Raziskovalci bodo lahko natančno določili sestavo vzorca in ga primerjali s sestavo Marsa ali asteroidov.

Odpravo vodi Jaxa, ki že ima izkušnje z nabiranjem vesoljskih vzorcev, v preteklosti sta namreč vzorce asteroidov prinesli sondi Hajabusa 1 in 2, še posebej dvojka je bila uspešna in dostavila lep vzorec asteroida Rjugu. Pri sestavljanju plovila in njegovih instrumentov sta pomagali tudi evropska in ameriška vesoljska agencija ter več evropskih vesoljskih podjetij. Tako sta si agenciji tudi zagotovili svoj košček vzorca.