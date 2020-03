FOTO:Sonda, ki je preživela kanonado s kometa

Evropska sonda Giotto je od blizu opazovala Halleyjev komet. Marca 1986 se je jedru kometa približala na manj kot 600 kilometrov in na Zemljo poslala okoli 2000 posnetkov. V drzni odpravi so jo bičali koščki ledu in kamenja, ki jih komet pušča za seboj, a kljub temu je poškodovano plovilo odpotovalo naprej in se julija 1992 približalo še Grigg-Skjellerupovemu kometu.To je bila prva evropska odprava v globoko vesolje, prvič so znanstveniki dobili posnetke jedra kometa in dokaze o organskih spojinah, ki jih prenašajo ti vesoljski kamni.Giotto je bila sicer le ena izmed petih odprav pod skupnim imenom Halleyjeva armada, saj so v ...