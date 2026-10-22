Spacex bo poskušal ujeti obe stopnji starshipa

Če se bodo uresničile besede Elona Muska, ljubitelje vesoljskih poletov pri prihodnji testni izstrelitvi starshipa čaka poslastica. Predvidoma prihodnji mesec bo 15. testni polet največje in najmočnejše vesoljske rakete in podjetje Spacex bo poskušalo ujeti obe njeni stopnji.

Če bo Spacexu uspelo, bo to »prvič, da bo orbitalna nosilna raketa v celoti zajeta in ohranjena«, je dejal Musk. »Edini način, da trajno razširimo ljudi onkraj Zemlje, je uporaba orbitalne nosilne rakete, ki je v celoti in hitro ponovno uporabna. Zato menim, da gre za izjemen tehnološki mejnik v zgodovini civilizacije in zavesti,« je dejal Musk.

Starship je prvič poletel aprila 2023, takrat se je polet končal po nekaj sekundah. V 14. testnem poletu prejšnji mesec je starship dosegel orbito. Do zdaj so v mehanske roke izstrelitvenega stolpa ujeli le nosilno stopnjo, imenovano super heavy, a tudi ta je v večini primerov bolj ali manj mehko pristajala v Mehiškem zalivu. Zgornja stopnja, imenovana starship ali ship, pa je pristajala večinoma v Indijskem oceanu. Zgornje stopnje še niso poskušali ujeti, saj je zahtevnejši podvig od lovljenja nosilne stopnje, saj zgornji del doseže večje višine, preleti večje razdalje in leti hitreje kot potisna raketa.

Po besedah ​​Muska je Spacex na zadnjem preizkusu zbral dovolj podatkov, da lahko pri naslednjem poletu poskusi ujeti tako nosilno stopnjo kot tudi zgornjo stopnjo. »Rekel bi, da je verjetneje, da bo pri naslednjem poletu uspelo, kot pa da ne,« je prepričan. »Če pa ne, nas do konca leta čaka še vrsta poskusov, v prihodnjem letu pa se bo njihov tempo še stopnjeval,« je napovedal.

Podjetje Spacex se je proslavilo s ponovno uporabo svojih raket in pristajanjem nosilne stopnje. Falconi (9 in heavy) pristajajo na plavajoči ploščadi na morju ali na pristajalni ploščadi v bližini izstrelitvenega mesta. Starship ima naprednejši sistem, saj se bosta obe stopnji usmerili neposredno nazaj proti izstrelitvenemu stolpu, kjer ju bodo čakale mehanske roke. To bi podjetju omogočilo hitrejši pregled in obnovo ter ponovno uporabo.

Musk je še napovedal, da do leta 2030 predvideva več kot 10.000 izstrelitev plovila starship na leto. Po njegovih besedah, ki so pogosto zelo optimistične, bo starship že v prvi polovici leta 2027 dosegel pogostost letov »enkrat na teden«, v drugi polovici leta pa dvakrat na teden. Ključno pri tem bo, koliko bo mogoče raketo ponovno uporabiti.

Ena od večjih ovir do poskusnega lovljenja obeh stopenj so seveda regulatorji. Plovilo starship se namreč do izstrelišča na jugu Teksasa vrača čez kopno, vključno s severnim delom Mehike, posledično tako predstavlja nevarnost za ljudi.

»Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je bila zelo konstruktivna v pogovorih z nami; pričakujemo, da bo dovoljenje za naš 15. polet vključevalo vrnitev na izstrelišče in ulov obeh stopenj s pomočjo stolpa,« je, kot navaja portal ArsTechnica, dejala Gwynne Shotwell, operativna direktorica Spacexa. Navedla je še, da bodo v začetku prihodnjega leta poskušali ponovno uporabiti zgornjo stopnjo plovila.

Starship je nazadnje poletel septembra. Takrat je imel nekaj težav z motorji raptor, a polet je bil večinoma uspešen. FOTO: Steve Nesius/Reuters

Prav tako se tudi pripravljajo na enega izmed ključnih testov: to je oskrbo plovila z gorivom v orbiti. Tudi to naj bi videli v začetku prihodnjega leta. Ta oskrba je ključna tudi za Naso, saj bo potrdila izvedljivost oskrbe plovila z gorivom v nizki Zemljini orbiti, kar je pomembno za misije na Luno. Oskrba z gorivom v takšnem obsegu še nikoli ni bila izvedena; podjetje mora pridobiti podatke o učinkovitosti tovrstnih prenosov ter o tem, kako hitro v vesolju izhlapevata tekoči kisik in metan.

Leta 2027 se bo Spacex z raketo starship osredotočil predvsem na lastne tovore, zlati na novo generacijo starlinkov V3. Teh naj bi podjetje v orbite namestilo okoli 100.000.