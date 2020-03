SpaceX s turisti tudi na postajo

Preberite še:

Prihodnje leto bo, kot kaže, nekaj turistov obiskalo Mednarodno vesoljsko postajo (ISS). SpaceX je namreč sklenil dogovor z zagonskim podjetjem Axiom Space, ki načrtuje, da bi raziskovalcem in turistom omogočilo potovanje do vrhunskega laboratorija 400 kilometrov nad tlemi. Sedeže bi podjetje dobilo v novem plovilu za človeško posadko dragon, ki ga SpaceX razvija na Naso. Axiom je v sporočilu za javnost zapisalo, da bi prva potovanja bila že v drugi polovici prihodnjega leta.Koliko bo stal polet, niso povedali, bo pa cifra zagotovo več milijonska. Pred tem je SpaceX sklenil dogovor tudi s podjetjem Space Adventures , ki je do zdaj v vesolje popeljalo sedem turistov. Ta dogovor ne vključuje poleta na postajo, ampak orbitalni polet okoli Zemlje v samem plovilu.A še pred turističnimi aranžmaji se mora dragon za človeško posadko izkazati v poletu za Naso. Vsa testiranja do zdaj dobro potekajo in morda bo prvi polet kapsule, v kateri bosta sedela izurjena astronavtain, potekal že maja.Marca lani je kapsula, v kateri je bila le testna lutka, že opravila uspešen polet do postaje.Poleg podjetjuje Nasa razvoj »taksija« za prevoz astronavtov do postaje in nazaj zaupala še Boeingu. Ko bosta plovili operativni, se bo Nasa otresla ruskega monopola. Po upokojitvi raketoplanov namreč do ISS astronavti letijo le z zanesljivimi sojuzi. Ti imajo prostora za največ tri potnike, medtem pa novi ameriški kapsuli predvidevata sedem sedežev v povsem avtomatiziranih plovilih. Tako bodo tudi lažje zagotovili prostor za ljudi z dovolj debelimi denarnicami.