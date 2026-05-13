Spacexova vesoljska raketa še višja in močnejša

Spacex se pripravlja na izstrelitev nove, tretje različice vesoljske rakete starship. Ta je še višja in močnejša od predhodnic. Nadgradenj je cela vrsta. Najbolj opazne in verjetno tudi najbolj pomembne so spremembe pri motorjih raptor, ki imajo še večji potisk in nosilni stopnji super heavy dajejo večjo učinkovitost. Raketa naj bi proizvedla za približno 10 odstotkov več potiska kot prejšnja generacija. Preoblikovana je cev za prenos goriva iz glavnega rezervoarja do motorjev. To omogoča, da se vseh 33 motorjev prižge hkrati in hitreje, prav tako zanesljivejše manevre obračanja.

Tako imenovana vroča stopnja, ki povezuje nosilno stopnjo z zgornjo, je zdaj integrirana v super heavy in je med poletom ne bodo zavrgli. S štiri na tri so zmanjšali število mrežastih zakrilc, ki jih uporabljajo pri pristajanju, a so ta zdaj večja in močnejša, spremenjen je tudi del, ki se pusti ujeti velikim mehanskim rokam izstrelitvenega stolpa. Poleg tega je prenovljeno samo izstrelišče: pristajalne mehanske vilice so krajše, da se hitreje premikajo, učinkovitejši je sistem polnjenja goriva, izboljšana je zaščita pred visokimi temperaturami.

Izstrelitev bo predvidoma v začetku prihodnjega tedna. FOTO: SpaceX

Če bo šlo vse po načrtih, bodo to različico rakete uporabili za eksperimentiranje s polnjenjem goriva v orbiti, kar morajo inženirji obvladati, preden pošljejo plovilo dlje od nizkozemeljske orbite. V bližnji prihodnosti bo pretakanje goriva omogočilo starshipom leteti na Luno, kjer bodo uporabni kot pristajalna plovila za program Artemis ameriške vesoljske agencije.

Raketa je posodobljena. FOTO: SpaceX

Podjetje Elona Muska izstrelitev s ploščadi v kraju Starbase ob Mehiškem zalivu načrtuje za 20. maj po srednjeevropskem času. To bo 12. testni polet starshipa, prvi za novo različico in prvi od lanskega oktobra. Testni polet bo podoben prejšnjim – gre za suborbitalni polet, znova bodo preizkusili utirjenje 22 lažnih starlinkov. Zgornja stopnja ship bo v vesolju tudi ponovno prižgala enega od svojih šestih motorjev raptor, kar bo morala storiti na operativnih poletih. Če bo šlo vse po načrtih, bo ship pristal v Indijskem oceanu ob obali zahodne Avstralije približno 65 minut po izstrelitvi. Super heavy bo vodni pristanek izvedel v Mehiškem zalivu. »Ker je to prvi preizkusni polet bistveno prenovljenega vozila, se raketa ne bo vračala na izstrelišče,« so zapisali pri podjetju.