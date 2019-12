Spletna prodaja dosegla rekordnih 6,7 milijarde evrov

Povprečen potrošnik je zapravil 168 dolarjev, kar je skoraj šest odstotkov več kot pred letom dni. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

V ZDA so kupci na t.i. črni petek, dan velikih popustov, zgolj na spletu zapravili 7,4 milijarde dolarjev (6,7 milijarde evrov). Gre za rekordno številko, ki jo je omogočil tudi skok transakcij, opravljenih prek mobilnih telefonov.Glede na lani se je spletna prodaja v ZDA na črni petek povečala za 19,6 odstotka. Znesek je še malenkost pod 7,9 milijardami dolarjev (7,2 milijardami evrov), ki so jih potrošniki zapravili na lanski spletni ponedeljek, dan, ki je še posebej posvečen spletnim nakupom in znova zagotavlja velike popuste.Adobe Analytics je zajel transakcije 80 od 100 največjih ameriških spletnih trgovcev. Pri tem so v družbi izpostavili dvig deleža opravljenih nakupov prek mobilnih naprav na 39 odstotkov. Povprečen potrošnik je zapravil 168 dolarjev (153 evrov), kar je skoraj šest odstotkov več kot pred letom dni.Strokovnjaki sicer pričakujejo, da bo letošnji spletni ponedeljek, ki ga obeležujemo v ponedeljek, znova presegel spletni rezultat črnega petka; navrgel naj bi 9,4 milijarde dolarjev (8,5 milijarde evrov). Ameriško nacionalno združenje trgovine na drobno pričakuje, da bo ponedeljkove popuste izkoristilo 69 milijonov ameriških potrošnikov.Medtem so množice, ki se ob črnem petku zgrinjajo v fizične trgovine, vse manjše. V teh trgovinah v ZDA je bila prodaja črnega petka po prvih ocenah analitske družbe ShopperTrak za 6,2 odstotka manjša kot lani.