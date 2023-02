Spletne nevarnosti v Sloveniji: naj se ne zgodi tudi vam

Internet je nedvomno eden največjih in najpomembnejših izumov sodobnega časa, ki ga s pridom vsak dan uporabljajo tako odrasli kot otroci za zabavo, delo in izobraževanje, hkrati pa je lahko tudi nevarno okolje. Dan varne rabe interneta, ki bo letos 7. februarja, je gotovo primeren čas za samorefleksijo ter razmislek o tem, kako internet uporabljate in kaj lahko storite, da bo izkušnja za vas in vaše otroke kar najvarnejša.

Dan varne rabe interneta se vsako leto posveča perečim tematikam na spletu od kibernetskega ustrahovanja in družbenih omrežij do digitalne identitete ter s tem ozavešča uporabnike o varni rabi interneta. Gre za osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet Insafe, v kateri že vse od leta 2005 sodeluje tudi Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si ljubljanske Fakultete za družbene vede, dogodek pa je namenjen spodbujanju varnejše in odgovornejše uporabe spletnih tehnologij in mobilnih telefonov, zlasti pri najmlajših, letos pa poteka že 20. leto. Letos se bodo prednostno posvetili problematiki neprimernih vsebin, ki so jim izpostavljeni otroci in najstniki in imajo nanje negativen vpliv.

Odgovornosti do raznolikih uporabnikov sodobnih tehnologij in varne rabe interneta se prav tako zavedajo pri Telekomu Slovenije. Pri tem se osredotočajo tudi na najranljivejše skupine na spletu, to so otroci, najstniki in osnovni uporabniki spletnih storitev.

Če v službi za vašo kibernetsko varnost skrbijo strokovnjaki, ste doma prepuščeni sami sebi. 100-odstotne varnosti na spletu ni, do določene mere pa lahko za zaščito poskrbite sami s pomočjo naprednih varnostnih rešitev. Z rešitvijo Varen splet lahko preprosto upravljate ali zaščitite svoj internetni promet v omrežju Telekoma Slovenije.

Naj se ne zgodi tudi vam

Varna raba interneta je ključnega pomena za kakovostno in pozitivno izkušnjo pri uporabi interneta, njegova nepazljiva oziroma nepravilna uporaba pa ima hitro lahko negativen vpliv na vaše življenje. Poleg kopice uporabnih vsebin se na internetu skriva veliko nevarnosti, spornih, nezaželenih, škodljivih vsebin. Če ste nepazljivi, lahko tehnologija, katere namen je predvsem olajšati življenje, hitro postane vir težav.

Dejstvo je, da danes skoraj 90 odstotkov odraslih Slovencev uporablja internet. Več kot 60 odstotkov jih je v zadnjem letu opravilo spletni nakup. Pa veste, da je bilo v Sloveniji leta 2020 obravnavano rekordno število spletnih groženj? Naj se ne zgodi tudi vam.

Ker je vaše življenje vse bolj prepleteno s spletom, za seboj puščate svojo digitalno sled, saj na spletu delite ali shranjujete fotografije sebe in svojih otrok, osebne podatke, številke plačilnih kartic ... Vedno več časa na spletu preživljajo tudi vaši otroci, ki so še bolj kot vi, starši, izpostavljeni spletnim grožnjam.

Preprečite dostop do zlonamernih strani, ki lahko škodujejo vam, vašemu računalniku in posledično vaši denarnici − preprosto si vključite napredno storitev Varen splet in zaščita pred spletnimi nevarnostmi bo aktivirana takoj, brez nameščanja dodatnih aplikacij. FOTO: Shutterstock

Varen splet: celovita zaščita vašega domačega omrežja in vaših mobilnih naprav

V veliko pomoč pri celoviti zaščiti vašega domačega omrežja in vaših mobilnih naprav vam je lahko storitev Varen splet. Varen splet je namenjen vsem, ki želite varno uporabljati internet, tako doma kot na poti. Na voljo je tako uporabnikom mobilnih naprav kot tudi uporabnikom fiksnih storitev ter omogoča varno in odgovorno uporabo interneta. Kako?

Storitev Varen splet se bo izkazala za veliko pomoč pri najbolj razširjeni spletni prevari – phishingu (spletno ribarjenje, op. p). S tem imenom poimenujemo krajo podatkov, ki storilcu omogočijo dostop do spletnih storitev v vašem imenu in v skrajnem primeru tudi krajo vašega denarja.

S storitvijo Varen splet lahko zaščite svoj internet pred različnimi virusi, vohunsko programsko opremo, trojanskimi konji in računalniškimi črvi, ki bi lahko škodljivo vplivali na vašo programsko opremo prek elektronske pošte ali zlonamernih internetnih naslovov.

Obenem lahko izkoristite različne možnosti blokiranja neželenih oglasov med brskanjem po spletu, kot je npr. blokiranje vseh pojavnih oken, samo pojavnih oken oglasov, zamrznitev animacij ali skrivanje oglasnih pasic.

Varen splet hkrati omejuje dostop do nezaželenih ali spornih internetnih vsebin, npr. pornografskih strani, in onemogoči prenašanje okuženih datotek. Nastavite lahko različne filtre, blokado določenih kategorij, blokado datotek, časovno omejite uporabo interneta in podobno. Spletni filter lahko uporabljate tudi kot starševski nadzor.

Prednosti Varnega spleta: Preprosta zaščita vseh vaših naprav tako v domačem kot mobilnem omrežju.

Ščiti pred nevarnimi spletnimi stranmi, ki so okužene z virusi.

Prepozna škodljive ponarejene spletne trgovine in lažne internetne banke.

Preprečuje, da bi nepridipravi ugrabili vaš računalnik, telefon ali tablični računalnik.

Omogoča varno in odgovorno uporabo interneta otrokom in starejšim.

Kako vključiti storitev Varen splet?

Storitev Varen splet najpreprosteje vključite v Mojem Telekomu (na spletu ali v mobilni aplikaciji), za zaščito svoje mobilne naprave pa lahko pošljete zahtevo prek SMS-sporočila z vsebino VAREN SPLET na 1918. Storitev lahko vključite tudi s klicem na 080 8000 ali na Telekomovih prodajnih mestih.

Storitev Varen splet za domače uporabnike je na voljo za 1,49 evra/mesec za fiksno povezavo in za 0,99 evra/mesec za mobilno, prva dva meseca pa je na voljo brezplačno. Vse podrobnosti o ponudbi so na voljo tukaj.

FOTO: Shutterstock

Za najmlajše: prvi koraki do varne uporabe spleta s Telekomom Slovenije

Mladi so lahko spletnim nevarnostim še bolj izpostavljeni. Ker imajo manj izkušenj z uporabo interneta in posledično tudi manj negativnih izkušenj, so lahko bolj zaupljivi, hkrati pa tudi niso seznanjeni z vsemi potencialnimi nevarnostmi, ki se na internetu skrivajo. Poleg storitve Varen splet imajo pri Telekomu Sloveniji v svoji ponudbi rešitve, ki so prednostno namenjene zaščiti otrok pred škodljivimi vsebinami. Obenem so odličen pripomoček za starše pri postopnem navajanju otroka na odgovorno uporabo sodobnih tehnologij, hkrati pa poskrbijo za varno in zmerno uporabo interneta. V veliko pomoč na tem področju, tako otrokom kot staršem, je lahko aplikacija Safe Kids, s katero boste poskrbeli za nadzor pri uporabi mobitela, z otrokom lahko sklenite Prvo pogodbo o odgovorni uporabi mobitela ali otroku podarite moč znanja s poučno aplikacijo Da Vinci Kids.

Mobilna aplikacija Kaspersky Safe Kids je odličen pripomoček za starše pri postopnem navajanju otroka na odgovorno uporabo mobitela, hkrati pa poskrbi za varno in zmerno uporabo interneta. Zaradi svoje učinkovitosti je prepoznana kot ena najboljših rešitev za zaščito otrok pred nevarnostmi na spletu.

Pri vzgajanju in pogovoru z otrokom si starši lahko pomagajo tudi s Prvo pogodbo za otroke oziroma za mlade, ki starše vodi skozi pomembna vprašanja o odgovorni uporabi naprav. Starši na ta način z otrokom sklenejo dogovor o uporabi, s tem pa otrok krepi svojo odgovornost in spoštovanje pravil.

V veliko pomoč na tem področju, tako otrokom kot staršem, so vsebine Da Vinci. Gre za poseben program oziroma videoteko, ki ponuja ogromno izobraževalnih vsebin z različnih področij, vključno z varno uporabo interneta.

Preverite rešitve Telekoma Slovenije, s katerimi lahko poskrbite za zaščito omrežja, zaščito naprav in zaščito identitete.

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije