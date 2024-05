Spodbujanje radovednosti in kritičnega mišljenja

Od jutri do nedelje bo v središču Ljubljene potekal 15. mednarodni festival promocije znanosti, znanstvenega načina razmišljanja in izobraževanja Znanstival, ki ga organizira Hiša eksperimentov. Na tridnevnem festivalu, s katerim želijo predvsem spodbujati radovednost med ljudmi, bo več kot sto različnih delavnic, predavanj in znanstvenih šovov.

»Vsak Znanstival, ki je za obiskovalce brezplačen, je poseben, predvsem se trudimo, da ohranjamo kakovost in da javnosti ponudimo kar se da veliko,« je poudaril Miha Kos, direktor Hiše eksperimentov. Festival, Hiša eksperimentov in drugi centri znanosti so po njegovih besedah namenjeni vsem generacijam, ki so radovedne in imajo otroka v sebi. »Gre predvsem za promocijo znanstvenega načina razmišljanja, da je pomembno postavljati vprašanja in da lahko ob tem delamo tudi napake. Iz njih se lahko nekaj naučimo in naredimo korak nazaj. Pomembno je tudi zavedanje, da lahko brez težav odgovorimo, da česa ne vemo,« je poudaril Kos. »Mi ne učimo, ampak predvsem navdušujemo za učenje, in takemu motu bi moral slediti tudi formalni izobraževalni sistem. Šola in seveda tudi dom morata biti varno okolje za delanje napak in učenje iz njih. Že otroke je treba naučiti, da se napake dogajajo in se bodo dogajale, da pa v večini niso usodne.«

Znanstival je po poslanstvu tesno povezan s Hišo eksperimentov, ki letos praznuje 28 let delovanja. »Vsi, ki skušamo ljudi usposobiti za znanstveni način razmišljanja, se borimo proti veliki vojski zagovornikov, da je srednja pot najboljša, in instant informacijam, ki se širijo po družbenih omrežjih, televiziji, ko se za odgovore ni več treba niti potruditi. Takšne lahko pridobljene odgovore je enostavno pozabiti. To je kot nekakšna droga, ljudje se navadijo, da informacije iščejo in dobijo vedno na istem mestu. Vendar jih je treba vseskozi navajati, da so njihova vprašanja pomembna, da jim vprašani dajo pravo težo, to se mora goditi tako v formalnem kot neformalnem izobraževanju,« je poudaril Kos in navedel primer: »Zamislite si osnovnošolca, ki se izpostavi pred celim razredom, ker je radoveden in postavi vprašanje. Ta mladi človek je odvrgel oklep varnosti. Če je vprašanje nekoliko nenavadno, se mu lahko smejejo, njegovo vprašanje lahko označijo za neumnost. Učitelj ima dve možnosti, lahko se z učenčevim vprašanjem ne ukvarja, ker nima časa, ker tega ni v učnem načrtu, lahko pa skupaj z njim poskuša najti odgovor, četudi ga ne ve iz glave. Če se učitelj odloči za drugo možnost, mladi človek s tem dobi priznanje, da je radovednost dobra stvar, in bo spraševal še naprej. Če pa učitelj izbere prvo možnost ali pa se razred učencu posmehuje, se ta ne bo nikoli več izpostavil, prav tako ne njegovi sošolci. Izobraževalni sistem se mora spremeniti tako, da se bodo spremenili učitelji, da ne bodo le predavali, ampak predvsem navduševali za snov, ki jo učijo.«

Ali kot družba uspešno spodbujamo mlade (in manj mlade) h kritičnemu razmišljanju? »Pesimist bi rekel, da je količina inteligence na svetu konstantna, število prebivalcev pa narašča. Optimist pa, da se vedno splača truditi, če opolnomočimo enega ali dva človeka, je to lahko že dovolj. Bolj ko smo radovedni, na boljšem sta družba in država.«

Šola znanstvenih šovov

Miha Kos je pojasnil, da so pred 15 leti začeli festival zato, da bi znanost odprli čim širši publiki. »Znanost je morala ven, izza zidov različnih ustanov, v središče Ljubljane. Torej v okolje, kjer se ljudje počutijo domače, kjer so bolj pripravljeni spraševati.«

Ob festivalu pa Hiša eksperimentov prireja tudi mednarodno šolo za izdelovanje in izvajanje znanstvenih šovov – Inspire, ki je letos deseta po vrsti. »V to šolo prihajajo komunikatorji in promotorji znanosti iz drugih centrov znanosti. Delavnica traja pet dni, konča se v petek, ko udeleženci javnosti predstavijo svoj produkt, to je znanstveni šov. Na delavnici letos sodelujejo udeleženci iz Ukrajine, Italije in Latvije.«

Dogodki na festivalu so primerni tako za otroke kot odrasle. Od petka do nedelje bo potekal na ulicah ob Ljubljanici, mostovih, trgih in v Hiši eksperimentov. »Znanstvene dogodivščine ostajajo hrbtenica Znanstivala. Skozi prikaze znanstvenih zanimivosti, povezanih in prepletenih v zgodbo, spodbujajo participacijo javnosti, medsebojno komunikacijo izvajalca in javnosti. Znanstveni šovi ne sledijo enotni formi, ampak jim vsak izvajalec pridihne svoj način pristopa in izvedbe. So improvizacije – nekakšen jazz komuniciranja znanosti in znanstvenega načina razmišljanja,« so poudarili organizatorji. »Letošnja novost bo stoječi avtobus, ki bo opremljen z mobilnimi eksperimenti (tako imenovani Hiša bus) in je mobilna različica našega centra znanosti. Do zdaj smo sestavili že več kot 120 prenosnih eksperimentov 'naredi sam', ki so plod lastnega razvoja in znanja, nekaj jih bo mogoče preizkusiti na avtobusu,« je povedal Miha Kos.

V soboto bodo med drugim na voljo različne aktivnosti, med njimi Spektakel, pri katerem se bodo obiskovalci lahko preizkusili v teku po tekočini, delavnice Drzni eksperimenti, kjer bodo izvajali manjše poskuse z materiali oziroma orodji, ki jih imamo doma, delavnice Vrt eksperimentov, kjer se bodo predstavili tudi drugi slovenski inštituti, optični preizkusi ter Gasilstival, v okviru katerega bo potekala predstavitev gasilske dejavnosti. Vrt eksperimentov bo postavljen na Stritarjevi ulici, na njej bodo imele glavno vlogo druge institucije, ki so sprejele vabilo Hiše eksperimentov in za vse obiskovalce pripravile svoje interaktivnosti. Na ogled bo tudi razstava Cern v slikah, Cern namreč letos praznuje 70 let delovanja. Ob tem bo mogoče tudi igrati nogomet s protoni, pri čemer bodo obiskovalci lahko podrobneje spoznali osnovne delce vsega, kar nas obdaja. Festival bo v petek z nagovorom na Prešernovem trgu odprla predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je tudi častna pokroviteljica dogodka. Znanstival je za obiskovalce brezplačen, vsakdo pa lahko, seveda če je z doživetim zadovoljen, Hiši donira pet evrov tako, da na številko 1919 pošlje SMS-sporočilo HISA5.