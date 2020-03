Spoznajte nekaj izjemnega: Huawei Mate Xs

FOTO: Huawei

Huawei je pred nekaj dnevi predstavil najnovejši pametni telefon Mate Xs z revolucionarnim prepogljivim zaslonom. Mate Xs prinaša najnaprednejšo tehnologijo Huawei, ki omogoča brezhibno uporabniško izkušnjo naprave v načinu telefona ali tabličnega računalnika. Poleg tega pa je Mate Xs prvi telefon, ki prinaša tudi mobilne storitve Huawei oziroma Huawei Mobile Services.Huawei Mate Xs je zložljiv pametni telefon z dvema zaslonoma – glavnim 16,76-centimetrskim (6,6-palčnim) in drugim 16,20-centimetrskim (6,38-palčnim) –, ki skupaj tvorita 20,32 cm (8 palcev) velik zaslon, ko je naprava razprta in deluje v tabličnem načinu. S tem ponuja izkušnjo skozi različne primere rabe, ki jih ni mogoče primerjati z drugimi pametnimi telefoni.Inovativno oblikovanje tečaja, t. i. Falcon Wing, je bilo prvič uporabljeno v lanskem modelu Mate X z več kot 100 povezanimi deli, ki delujejo v popolni harmoniji, ojača zasnovo naprave in nudi brezhibno uporabniško izkušnjo v obeh načinih delovanja. Narejen iz kovinske spojine na osnovi cirkonija je veliko bolj trpežen in omogoča polni 180-stopinjski pregib. Zložljiv, prilagodljiv zaslon ima dvoslojno polimerno strukturo, izdelano z inovativno tehnologijo optičnega lepljenja. Tako nastane edinstvena snov, ki omogoča prikaz kakovostne slike in nasičenih barv. Hkrati pa je zaslon tudi svetel in ohranja visoko stopnjo trajnosti.Huawei Mate Xs poganja nov procesor Kirin 990 5G, ki omogoča tekoče delovanje tudi v najbolj zahtevnih razmerah – med igranjem 3D-iger, večopravilnostjo in drugimi naprednimi načini rabe.Huawei Mate Xs omogoča novo raven opravljanja več nalog hkrati. Napravo razprete s pomočjo tipke na boku, nato pa površino »nastalega« zaslona preoblikujete po svojih potrebah. Zato Mate Xs ponuja večokensko uporabo, kar pomeni, da sta dve aplikaciji prikazani druga poleg druge in sočasno delujeta. Besedila, slike in dokumente je zato mogoče preprosto prenesti med njima, tako da jih povlečete iz ene v drugo – med drugim to deluje tudi med različnimi napravami Huawei, kot sta Mate Xs in prenosnik MateBook.Da je Huawei Mate Xs kos čisto vsaki nalogi, z osmimi jedri poskrbi sistem na čipu Kirin 990 5G. Od teh sta dve veliki (takt 2,86 GHz) in dve manjši jedri Cortex-A76 ter štiri manj zmogljiva Cortex A-55. Procesorske zmogljivosti čipa nadgrajuje še 16 grafičnih jeder Mali-G76. Za izvajanje algoritmov umetne inteligence poskrbi nevronska enota (NPU), zasnovana z arhitekturo Huawei Da Vinci. Modem podpira samostojno (SA) in nesamostojno (NSA) delovanje omrežja 5G ter tudi vse dosedanje generacije mobilnih omrežij (2G, 3G in 4G).Huawei Mate Xs odlikuje vrhunska kamera: štiri zadnje kamere Leica z naprednim zaznavanjem so sestavljene iz glavne kamere s 40 MP; širokokotne z večjim vidnim kotom; telefoto, ki omogoča do 30-kratno hibridno povečavo, ter kamere TOF za fotografije z učinkom zamegljenega ozadja bokeh.Sistem kamer podpira optično umirjanje slike, ki je dodatno podprto z umetno inteligenco. Izjemno pa je tudi fotografiranje v slabih svetlobnih razmerah.Huawei Mate Xs prinaša nove zmogljivosti tudi ljubiteljem snemanja selfijev, saj jim bodo na voljo vse štiri omenjene glavne kamere. Pri zajemanju selfijev se tako uporabi drugi zaslon, ko je naprava zložena, to pa omogoča popolnoma novo kakovost tovrstnih fotografij. Huawei Mate Xs je ena prvih naprav, predstavljenih s trgovino Huawei AppGallery – uradno trgovino za distribucijo aplikacij na tej napravi. Trgovina odpira vrata v svet kakovostnih aplikacij, ki v polnosti izkoriščajo edinstvene sposobnosti naprav Huawei (na primer HiAi) in edinstvene zmogljivosti povezovanja, hranjenje datotek ter varnosti, ter tudi aplikacije, na katere so se uporabniki navadili in jih vzljubili. Od globalne predstavitve je AppGallery pokazal impresivno rast, saj ima samo v Evropi kar 28 milijonov aktivnih uporabnikov, svetovno pa ta številka doseže kar 400 milijonov aktivnih uporabnikov.Huawei pospešeno dela na povečanju števila najboljših aplikacij, vključno z najpopularnejšimi svetovnimi, kot sta Booking.com in Deezer, ter lokalnimi, ki jih je v trgovini AppGallery iz dneva v dan več.V AppGallery so aplikacije razvrščene v 18 kategorij, iskanje pa je preprosto in pregledno. Če uporabnik v trgovini AppGallery ne najde aplikacije, jo lahko doda na »seznam želja«, in ko bo na voljo za prenos, bo dobil obvestilo. Prav tako je nekatere aplikacije, ki niso v trgovini AppGallery, možno prenesti z uradnih spletnih strani.AppGallery pa prinaša še eno novost, in sicer uporabo aplikacij brez nameščanja – Quick Apps. Quick Apps oziroma hitre aplikacije uporabljajo le petino programske kode preostalih aplikacij Android, zaradi česar zavzamejo manj pomnilnika. Namesto 20 klasičnih aplikacij lahko na 1 GB pomnilnika namestite kar 2000 aplikacij Quick App. Telefon Mate Xs vsekakor prinaša inovativnost na naš trg. Huawei vsako leto investira več kot 17 milijard ameriških dolarjev v raziskave in razvoj in prav to strateško merilo je privedlo do takšnih inovacij in statusa vodilnega svetovnega ponudnika infrastrukturnih in komunikacijskih tehnologij ter proizvajalca pametnih naprav, katerega poslanstvo je graditi popolnoma povezan, inteligenten svet.