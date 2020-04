FOTO:Spremembe v gozdovih bi nas morale skrbeti

Zaradi podnebnih sprememb se v naših gozdovih dogajajo korenite spremembe, saj smo v zadnjih nekaj letih doživeli največji žledolom, hude vetrolome, še vedno pa smo priča največjemu napadu podlubnikov v zgodovini gozdarstva. »Te spremembe v gozdovih bi nas morale skrbeti,« opozarja dr. Andrej Bončina, vodja oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na biotehniški fakulteti.»Skrbeti nas mora zaradi gozda in vseh raznovrstnih funkcij, ki jih ta zagotavlja. Pričakujemo spremembe v sestavi in priraščanju gozdnih sestojev, spremenili se bodo varovalni učinki gozda, njegov vpliv na vodni krog in druge funkcije gozda. ...