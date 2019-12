FOTO:»Stara sem 30, kaj pa naj počnem na tiktoku?«

Maira Genovese FOTO: Žiga Intihar

V aplikaciji tiktok so mladi našli način, kako se izražati, ne da bi bili pod pritiskom, da mora biti objava popolna. FOTO: tiktok.com

Instagram proti tiktoku

Trenutno je tistim, ki so stari od 25 do 35 let najbolj blizu družbeno omrežje instagram. Če govorimo, da bi tiktok lahko postal novi instagram, je jasno, da podjetje, ki je v lasti facebooka, tega ne bo zlahka dopustilo. Pred leti je denimo snapchat veljal za pomembnega konkurenta, saj je mladim ponudil nekaj, kar velika družbena omrežja še niso imela: objavljanje kratkih posnetkov z raznovrstnimi filtri, ki izginejo po 24 urah. Instagram je idejo uspešno prilagodil svoji platformi in zgodbe so postale njegova glavna prednost.



Zdaj se pojavljajo namigi, da se bo vse skupaj ponovilo še pri tiktoku. Novembra je namreč instagram v Braziliji predstavil novo funkcijo – reels. Ta funkcija – podobno kot tiktok – omogoča 15-sekundne posnetke, ki imajo lahko glasbeno podlago, uporabnik si lahko zvok vzame od drugih uporabnikov, lahko naredi iz vsega skupaj šalo … To, da se zgodba s posnemanjem ponavlja, so pri instagramu pospremili s komentarjem, da ima tiktok seveda vso zaslugo za popularizacijo formata. Pri techcrunch.com so ob tem spomnili, da so v podjetju tak komentar dali že, ko so predstavili koncept instagram zgodb, ki je bil sumljivo podoben snapchatu.