Starejši v digitalnem svetu: strah, da bi z enim klikom kaj pokvarili

»Slovenija po digitalni pismenosti starejših odraslih, to so stari 65 let ali več, precej zaostaja za najbolj razvitimi članicami EU in zaostanek se ne zmanjšuje,« pojasnjuje prof. dr. Andraž Petrovčič s fakultete za družbene vede. Starejši so zaradi omejenega znanja digitalne tehnologije pogosto tarča spletnih nepridipravov.

Po podatkih statističnega urada je število uporabnikov interneta med starejšimi s 6,9 odstotka leta 2007 naraslo na 60,5 odstotka leta 2022 in 71 odstotkov lani. Doc. dr. Alenka Kavčič s fakultete za računalništvo opozarja, da stopnja pismenosti ni visoka, podobno kot pri nekaterih mladih, ki sicer omrežja uporabljajo, ne razumejo pa, kaj je zadaj. Pri starejših je, kot pravi, pogost strah pred uporabo, češ »da ne bodo česa pokvarili«. Ob tem je omenila še pomanjkanje motivacije: na stara leta se ne želijo učiti novosti, ob vsem tem pa imajo starejši pri usvajanju digitalnih kompetenc slabo podporo. Družbena omrežja so med starejšimi pomembna za vzdrževanje omrežij socialne opore: povezanosti s prijatelji, sorodniki, znanci, ki so zanje pomemben vir tako čustvene in informacijske opore kot druženja, poudarja Andraž Petrovčič: