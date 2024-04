Starliner bo končno popeljal posadko

Pri Boeingu so že davno presegli rok (in proračun), ki so si ga sprva postavili, da zgradijo operativno kapsulo za prevoz astronavtov v vesolje. Spacex z dragonom astronavte prevaža že od leta 2020, vendar si Nasa želi alternativo, da bi se starliner in crew dragon izmenjevala na poletnih odpravah na mednarodni vesoljski postaji. Starlier bo, če bo šlo vse po načrtih, poletel 7. maja, na krovu pa bo tudi astronavtka slovenskih korenin Sunita Williams.

To bo drugi starlinerjev (CST-100) polet do mednarodne vesoljske postaje (ISS) in skupno tretji testni. Prvi testni polet OFT-1 (kapsulo so poimenovali Calypso ali Kalipso) je stekel 20. decembra 2019, zaradi neusklajenosti ur se kapsula ni ustrezno utirila v orbito, da bi dosegla postajo, tako je dva dni po izstrelitvi brez večjih težav srečno pristala v puščavi v Novi Mehiki. Nasa je kasneje v analizi ugotovila, da bi se lahko polet končal z uničenjem plovila, če ne bi pravočasno odkrili programskih napak in ju odpravili (ena od teh je bila napaka z uro, druga pa je vplivala na odcepitev servisnega modula). Poleg teh dveh kritičnih težav je Nasa ugotovila še druge pomanjkljivosti. Boeing je pričakoval, da bodo enak testni polet brez posadke, da dokažejo varnost plovila, ponovili že aprila 2020, leto kasneje pa leteli že s posadko, vendar je bilo kmalu jasno, da so bili v podjetju preveč optimistični.

Ime Calypso je za plovilo izbrala Sunita Williams, tako se je imenovala raziskovalna ladja Jacquesa Cousteauja.

Napake so se namreč kopičile in datum izstrelitve so prelagali in prelagali. Avgusta 2021 je bila kapsula že nameščena na »svoji« raketi atlas V podjetja United launch alliance (ULA), tik pred izstrelitvijo so odkrili okvarjene ventile pri pogonskem sistemu (načela jih je rja zaradi vlage, ki je reagirala z gorivom, od kod vlaga, pa nikakor niso ugotovili), raketo in kapsulo so odvlekli z izstrelišča, jo skušali popraviti, vendar so bile težave tako velike, da so morali kapsulo spraviti nazaj v tovarno. Nazadnje so se odločili, da zamenjajo celoten servisni modul, in 19. maja 2022 je končno uspela izstrelitev. Odprava OFT-2 je tekla brezhibno, nekaj dni kasneje se je namreč pripojila na postajo, nato pa s padali in zračnimi blazinami pristala na trdnih tleh (naj spomnimo, Spacexov dragon pristaja v vodi, medtem ko ruski sojuz prav tako pristaja na trdnih tleh).

Izkušena astronavta v novih oblekah

Čez nekaj dni bosta po skoraj 15 letih od začetka razvoja kapsule torej na krovu astronavta – izkušena Butch Wilmore in Sunita Williams, testni polet, med katerim bodo preučili vse, kar se preučiti da, pa bo odločal o tem, ali je plovilo že nared za operativne (redne) polete, začenši prihodnje leto. ZDA bodo prvič v zgodovini imele dve operativni kapsuli za prevoz posadke.

Sunita Williams in Butch Wilmore se že veselita, da bosta znova odpotovala do postaje. FOTO: Nasa

Kapsulo Calypso (ki je letela leta 2019) bodo izstrelili z atlasom V s Cape Canaverala. Do vesoljske postaje bo potovala približno 24 ur, med avtonomnim pristajanjem na modul Harmony bodo preizkušali tudi ročno upravljanje plovila pri tem manevru. Na ISS bo dober teden. V tem času bosta astronavta med drugim preverjala, kako bi se plovilo obneslo kot zasilno pribežališče, če bi na postaji denimo izbruhnil požar ali če bi ji grozilo trčenje z vesoljskimi smetmi. Sicer pa bosta živela in delala ob boku sedmerice, ki je trenutno na postaji. Nato bo kapsula pristala na zahodu ZDA, najverjetneje v Novi Mehiki (ali Arizoni oziroma Utahu), z dvema zaviralnima in nato tremi glavnimi padali ter sistemom zračnih blazin.

Pri Boeingu te dni testirajo mehanične, električne in komunikacijske sisteme, zadnje dni pred izstrelitvijo pa bodo tekle vaje »kot da gre zares«. Astronavta si bosta nadela skafander, se pripravila na pot, se odpravila v kapsulo in tako naprej. Seveda pa bosta nato astronavta do poleta v karanteni. Hkrati pa se na prihod starlinerja pripravljajo na vesoljski postaji, crew dragon bodo morali namreč s pristajališča premakniti drugam, da bo prostor za novo plovilo. Starliner sicer trenutno čaka na zadnjo kljukico, da poleti s posadko na krovu, pregledati ga mora še stroga Nasina komisija.

Wilmore bo poveljnik odprave, do zdaj je dvakrat letel v orbito (z raketoplanom in sojuzom) in tam preživel skupno 178 dni, Williamsova pa bo pilotka. Do zdaj je v vesolju preživela 322 dni na dveh odpravah (leta 2006 in 2007 ter leta 2012, prvič je letela z raketoplanom, drugič s sojuzom), opravila je sedem vesoljskih sprehodov.

»Najbolj posebno pri tem poletu je, da bo kapsula prvič letela s posadko. Sodelovala sva pri razvoju kapsule s številnimi drugimi in zelo zanimivo je bilo videti, kako se je vse sestavilo v celoto. Upajmo, da bomo šli uspešno tja in nazaj in da bova nato podjetju sporočila, da imajo kapsulo, s katero lahko letijo ljudje,« je v nedavnem pogovoru v Nasinem podkastu dejala Sunita Williams. Butch Wilmore je dodal, da ni veliko priložnosti, da kot prvi letiš z novim plovilom: »To je šesti tak primer v Nasini zgodovini, in biti del gradnje, nato pa iti v dvigalo in zlesti v kapsulo, je res izjemno, zelo sem hvaležen za to priložnost.«

Za odpravo je Boeing pripravil tudi posebne vesoljske obleke, ki so jih prvič predstavili leta 2017. Težke so okoli devet kilogramov, torej so za dobre štiri kilograme lažje od tistih, ki so jih imeli na raketoplanih, so bolj prožne iz inovativnih materialov, rokavice pa omogočajo upravljanje zaslonov na dotik. »Obleke so mi zelo všeč. Pri njihovi pripravi sva sodelovala s podjetjem in mislim, da so dobro uspele,« je na nedavni tiskovni konferenci dejala Sunita Williams. Obleke v značilni modri barvi so prilagojene posamezniku, sicer pa so na voljo v petih velikostih. Vsako plovilo ima pravzaprav svoje pripadajoče obleke, pri Spacexu so sešili črno-bele, futuristične skafandre pripravljajo tudi za Orion oziroma odprave Artemis, v katerih se bodo ljudje vrnili na površje Lune.