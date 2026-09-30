Boeingov starliner je prizemljen od debakla, ni pa še rekel zadnje

Boeingovo vesoljsko plovilo starliner bo znova prevažalo astronavte – vendar ne pred letom 2028.

»Ni skrivnost, da namerava Spacex postopno umakniti starejša plovila, kot sta falcon in dragon, saj se osredotoča na zmogljivost naslednje generacije, starshipa,« je dejal direktor Nase Jared Isaacman. In tako v zgodbo znova prihaja Boeing s svojo nesrečno kapsulo starliner. Nasa je zakupila dodatne prevoze za astronavte, podjetju pa bo tudi pomagala do nove vesoljske rakete.

Spacexov dragon že več kot šest let prevaža astronavte v vesolje. Ameriška vesoljska agencija je podobno plovilo naročila tudi pri Boeingu, toda tam se je zapletlo. Na testnih poletih se je pojavilo več težav, posledično sta astronavta več mesecev ostala ujeta na vesoljski postaji.

Dragona (na sliki) bo Spacex upokojil, ko bo na voljo starship. FOTO: Nasa/Reuters

Starliner je prvič vzletel decembra 2019 na misiji brez posadke, vendar kapsula ni dosegla orbitalnega laboratorija; obtičala je v napačni orbiti zaradi težav z vgrajenim časovnim sistemom. Popravljalni testni polet je bil nato maja 2022 uspešen, čeprav ni šlo vse gladko, pokvarili so se namreč potisniki za manevriranje. Sledil je polet s posadko junija 2024, ko sta s starlinerjem na desetdnevno bivanje na postaji odpotovala Sunita Williams in Butch Wilmore. A kmalu so se pojavile resne težave – puščanje helija in okvara petih od 28 potisnikov sistema za nadzor reakcije. Plovilo so razglasili za prenevarno, da bi se z njim astronavta vrnila na Zemljo, tako se je vrnilo brez posadke, astronavta pa sta nato marca 2025 prišla nazaj s Spacexovim dragonom. Od takrat je starliner prizemljen.

Boeingu plovilo prinaša velike izgube, zato so namigovali, da bodo projekt opustili. Vendar bo zdaj Nasa primaknila 316 milijonov evrov, da bo podjetju pomagala dokončati prenovo pogonskih motorjev, ki so se med poletom pregreli, hkrati pa bodo pomagali pri certificiranju vesoljske rakete vulcan podjetja United Launch Alliance za odprave s človeško posadko, potem ko bodo upokojili raketo atlas V. Na agenciji so še napovedali, da bodo naročili dve dodatni odpravi s starlinerjem, skupno število vesoljskih poletov s tem plovilom se je tako povečalo na šest.

Najprej bo na vrsti odprava Starliner-1 brez posadke, ko bo plovilo odletelo na postajo, da bi preverili izboljšave na njem in zbrali potrebne podatke o poletu, je pojasnil Isaacman. Astronavti pa bodo vanj sedli predvidoma leta 2028, je napovedal. Februarja letos je Nasa objavila ugotovitve preiskovalne komisije, ki je preučila dogajanje na nesrečnem poletu leta 2024. Komisija je podala skupno 61 priporočil, še posebej problematični so bili potisniki servisnega modula, ki so prenehali delovati, in tako sta astronavta začasno ostala celo brez nadzora nad plovilom. To so bili zelo napeti trenutki, sta se kasneje spominjala Wilmore in Williamsova.

Sunita "Suni" Williams in Barry "Butch" Wilmore FOTO: Brandon Bell/AFP

Starliner-1 brez posadke bi lahko poletel decembra letos ali januarja. »Naslednji polet starlinerja je ključni korak na poti do doseganja popolne sistemske certifikacije in zagotavljanja trajne človeške navzočnosti v nizki zemeljski orbiti,« je dejala Dana Weigel, vodja Nasinega programa za nizko zemeljsko orbito. Nasa nikakor ne želi ostati brez prevoznega sredstva za astronavte, kot se ji je to zgodilo po upokojitvi raketoplanov leta 2011, ko so imeli monopol Rusi. Mednarodno vesoljsko postajo sicer nameravajo v začetku prihodnjega desetletja upokojiti, vendar naj bi do takrat v orbiti že zrasle nove komercialne vesoljske postaje.

Pri Boeingu so novih načrtov zelo veseli. »Navdušeni smo nad partnerstvom z Naso,« je dejal John Mulholland, podpredsednik podjetja in vodja programa komercialnih posadk. »Da bomo lahko še naprej leteli na mednarodno vesoljsko postajo, in ko bo vulcan pridobil certifikacijo, tudi na druge misije, ne samo teh šest, ki jih imamo v načrtu. Seveda smo se z vsemi ponudniki komercialnih poletov pogovarjali o tem, da bi v prihodnosti postali njihov prednostni prevoznik.«