Starliner uspešno pristal na trdnih tleh

Pravilno odprta padala. FOTO: Aubrey Gemignani/AFP

Zaščitna ponjava okoli kapsule. FOTO: Nasa/Reuters

Potem ko se je Boeingov Starliner zaradi težav z uro, ki narekuje nadaljnje korake po izstrelitvi, nepravilno utiril v orbito , je danes ob 13.58 po našem času uspešno pristal. V petek so kapsulo za prevoz človeške posadke prvič skušali »dostaviti« do Mednarodne vesoljske postaje. Testna izstrelitev, tokrat še brez posadke, je do utirjenja v orbito potekala nominalno.Nato pa se je izkazalo, da je programska ura napačno izračunavala čas in je sistem predvideval, da so motorji za vstop na pravilno višino prižgani, a niso bili. Nato so Boeingove in Nasine ekipe popravljale napako z dodatnimi prižigi motorjev, pri tem pa se je porabilo preveč goriva, da bi kapsula uspešno pripotovala do vesoljske postaje, se tam z njo spojila.Čeprav je tako pri Nasi kot Boeingu čutiti nekaj razočaranja, gre vendarle za testni polet, pravzaprav namenjen, da preverijo vse potrebne sisteme in odpravijo morebitne nepravilnosti, še preden v kapsulo s sedmimi sedeži sedejo astronavti.Kapsula je nato od petka popoldne po našem času pa do danes Zemljo obletela 33-krat. Pri tem so testirali številne sisteme in zbirali različne podatke, med drugim so motrili različne vplive na testno lutko Rosie, ki je »doživela« sile, ki pri vzletu, poletu in pristanku delujejo na astronavte.Pristanek Starlinerja je danes potekal brez težav. Tri padala so se pravilno odprla ( nedavno sta se med testiranjem dogajanja v izrednih razmerah odprla le dva ), lepo so se napihnile tudi zračne blazine, ki so omogočile bolj ali manj trd pristanek na trdnih tleh v Novi Mehiki. Boeingova ekipa je sporočila, da je plovilo po dvodnevni odpravi videti »fantastično«. Ekipe so okoli plovila postavile zaščitno ponjavo, da so ga zaščitile pred nizkimi temperaturami. Nato so nadaljevale s postopki, kot če bi bili v plovilu astronavti.Boeingov Starliner je ena izmed dveh kapsul za prevoz človeške posadke, s katero se bodo Američani otresli odvisnosti od Rusov. Zdaj namreč na postajo potujejo le s sojuzi. Poleg Boeinga kapsulo razvija še Spacex . Dragon je testni polet do ISS opravil marca, v nasprotju s Starlinerjem, je Dragon pristal na vodi