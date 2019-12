Starlinerjeve težave na poti do ISS

Starliner FOTO: Joe Raedle Afp

Izstrelitev Boeingovega Starlinerja , kapsule za prevoz človeške posadke na mednarodno vesoljsko postajo (ISS), ni šla po načrtih. Zapletlo se je pri utirjenju plovila v orbito. Tako pri Boeingu kot Nasi so s pojasnili skopi. Se lahko zaplete pri parkiranju na ISS?Po izstrelitvi in doseganju največjih obremenitev na plovilu je ena izmed najbolj kritičnih točk pri vesoljskih poletih utirjenje plovila v orbito. In tokrat se je pri Boeingovi kapsuli zapletlo. Kritični prižig motorjev za utirjenje traja nekaj sekund, postopki morajo biti pravilni, saj je od točke utirjenja odvisen nadaljnji potek poleta.Tokrat kapsula ni bila na pravi višini za manever. Utirjenje se je nato vseeno zgodilo, kapsulo so umestili v stabilno orbito, kjer se lahko polnijo baterije prek solarnih panelov, je povedal predstavnik podjetjaŠef Naseje k temu dodal, da se »ni zgodil prižig motorjev, potreben za snidenje z ISS.« Dodal je, da rešujejo zadevo. Z ISS bi se morala kapsula snideti jutri.Nasa je Boeingu od leta 2010 za razvoj Starlinerja nakazala že 4,2 milijarde dolarjev. Podobno plovilo, Crew Dragon 2, razvija tudi podjetje Spacex. Njihova vesoljska ladja je marca že opravila polet do ISS , a je mesec dni pozneje zaradi napake pri preizkusu sistema reševanja v primeru spodletele izstrelitve eksplodirala ​Preberite še: Starliner gre končno v vesolje