Starodavna Amenhotepova grobnica znova odprta

V Egiptu so za javnost znova odprli grobnico faraona Amenhotepa III., ki je ena največjih v Dolini kraljev in kraljic v južnem Egiptu. Restavriranje je trajalo več kot dve desetletji, saj je bila grobnica močno poškodovana.

Grobnica je okrašena s pisanimi stenskimi poslikavami od tal do stropa, »ki so med najbolj izvrstnimi, ohranjenimi v kraljevskih grobnicah 18. dinastije«, so pojasnili pri Unescu. Grobnico so po dolgi zgodovini izkopavanj in plenjena obnovili s podporo Unesca in japonske vlade. Na tem, da so rešili grobnico Amenhotepa III, je po navedbah AFP delalo več kot 260 strokovnjakov - restavratorjev, raziskovalcev in visoko usposobljenih tehnikov.

Preberite še:

V sredini prostora, starega več kot 3000 let, je ogromen granitni pokrov Amenhotepovega sarkofaga, v katerega so vklesani hieroglifi. Ta je bil pretežak, da bi ga lahko odpeljali, kot drugo vsebino grobnice. Grobnico so prvič dokumentirali leta 1799 med kratko Napoleonovo osvojitvijo Egipta.

Amenhotep III. je kot najstnik zasedel prestol in vladal približno štiri desetletja, preden je umrl leta 1349 pr. n. št. v starosti 50 let. Njegova vladavina je bila obdobje izjemne blaginje in umetniškega sijaja, v katerem je Egipt dosegel vrhunec svojega umetniške in mednarodne moči. Po smrti ga je nasledil sin Amenhotep IV., ki se je kasneje preimenoval v Ehnatona. Pokopan je bil v znameniti tebanski nekropoli, kjer so bili med 16. in 11. stoletjem pr. n. št. pokopani starodavni egipčanski kralji, kraljice, duhovniki in kraljevski pisarji.

Preberite še: Mumije dišijo po sladkem, lesu in začimbah

Po francoskih in britanskih izkopavanjih v letih 1799 in 1915 je bila večina vsebine grobnice odpeljana v muzej Louvre v Parizu, Metropolitanski muzej v New Yorku in grad Highclere v Združenem kraljestvu. Mumija in sarkofag Amenhotepa III. sta shranjena v kairskem narodnem muzeju egipčanskih civilizacij, medtem ko egipčanski muzej v Tahriru in novi veliki egipčanski muzej v prestolnici hranita kolosalne kipe faraona, ko sedi ob svoji ženi. V bližini njegove grobnice je ogromen pogrebni tempelj Amenhotepa, znan kot Kom al-Hetan, utrpel veliko škodo zaradi letnih poplav Nila, vendar sta se ohranila ogromna kipa, znana kot Memnonova kolosa, ki pozdravljata obiskovalce v starodavni dolini.