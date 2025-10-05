Starship enajstič in zadnjič letos: potem prihaja nova, močnejša raketa

Pri podjetju Spacex se pripravljajo na skupno enajsti oziroma peti letošnji testni polet rakete starship, ki bo predvidoma naslednji ponedeljek, 13. oktobra. Na prvi pogled je načrt poleta zelo podoben prejšnjemu – desetemu, ki je bil po nekaj slabih testih uspešen. Nosilna raketa super heavy se tudi v naslednjem poletu ne bo vračala na mehanske roke izstrelitvenega stolpa, ampak bo pristajala v Mehiškem zalivu. Zgornji del rakete starship ali krajše ship pa bo letel po suborbitalni krivulji, preden bo ponovno vstopil v atmosfero nad Indijskim oceanom in pristal na vodi severozahodno od Avstralije.

Prihajajoči polet bo nadgradil uspešne demonstracije iz desetega testnega poleta: znova bodo preskusili sistem za razporejanje satelitov v orbito, v vesolju bodo prižigali enega od motorjev raptor, da bodo prilagodil pot shipa pri vnovičnem vstopu v ozračje. Ship do zdaj še ni dosegel orbitalne hitrosti. Vse to je dobro teklo avgusta letos, ko si je Spacex opomogel po štirih »katastrofah«, ko so trikrat rakete eksplodirale med poleti, enkrat pa med statičnem testom na tleh.

Veliko preglavic pa imajo s toplotno zaščito: ko se plovilo vrne v ozračje temperature močno narastejo – do okoli 1430 stopinj Celzija - in zaščitne ploščice jim za zdaj niso dobro kos. Kot pri zadnjem poletu Starshipa je SpaceX za nov polet odstranil nekaj tisoč keramičnih ploščic za toplotno zaščito plovila, da bi »namerno preizkusil občutljiva področja po celotnem vozilu«. Več ploščic so odstranili na mestih, kjer ni dodatne albativne plasti. V podjetju sicer tudi za zgornjo stopnjo načrtujejo, da bo pristajala na izstrelitveni ploščadi.

Kot so pojasnili na spletni strani podjetja Spacex, je nosilna raketa že letela, in sicer v osmem testiranju. »Glavni cilj testa bo prikaz edinstvene konfiguracije motorjev za pristajanje, ki naj bi se uporabljala v naslednji generaciji super heavy,« so navedli. Super heavy bo na začetku pristajalnega manevra v morju prižgal 13 motorjev, nato pa bo prešel na novo konfiguracijo s petimi motorji. »Prej smo to izvajali s tremi motorji, načrtovana osnova za V3 super heavy pa bo uporabila pet motorjev za natančno usmeritev. V enajstem testnem poletu bo nato nosilna raketa prešla na osrednje tri motorje, sledil bo izklop motorjev in padec v Mehiški zaliv,« so opisali.

To bo zadnji testni polet starshipa vsaj do začetka leta 2026, ko bo Spacex predstavil večje, nadgrajeno raketo, znano kot starship version 3 (V3). Ustanovitelj podjetja Elon Musk je v začetku septembra poudaril, da bo V3 »obsežna nadgradnja« verzije 2, raketa bo opremljena z novo generacijo motorjev.

Spacex se mora podvizati pri pripravi rakete, ta je namreč ključni sestavni del Nasinega programa Artemis, s katerim želijo Američane znova ponesti na površje Lune. Februarja prihodnje letos bo stekel polet Artemis 2, ko se bo četverica astronavtov popeljala okoli Lune, leto kasneje naj bi pristali na površju, vendar se zdi, da je naloga nedosegljiva v danem časovnem roku. Medtem ko bo Nasina raketa SLS astronavte v kapsuli orion potisnila proti Luni, naj bi jih v orbiti nato čakala starship, ki naj bi jih popeljala na površje in nato tudi z njega.