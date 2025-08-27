Starship desetič z odliko

Po treh neuspešnih testnih izstrelitvah, ki so se končale z eksplozijami, in dveh zamaknitvah zaradi tehničnih težav in slabega vremena v zadnjih dneh, je podjetju SpaceX uspelo desetič izstreliti svojo največjo raketo starship. In raketa je tokrat opravila vse, kar so ji naročili.

Ogromna raketa, sestavljena z nosilne stopnje super heavy in zgornje stopnje ship, je v noči na sredo poletela z vzletišča Starbase v Teksasu. Izstrelitev so pri podjetju načrtovali že v nedeljo ponoči, vendar so jo zaradi puščanja kisika na sistemih izstrelišča preklicali, dan kasneje so jo prestavili zaradi slabega vremena.

To je bil skupno deseti polet te rakete, ki bo v celoti večkratno uporabna, in četrti polet letos. Prejšnji trije poleti niso tekli po načrtih, v poletu sedem januarja letos in osem marca je 52 metrov visoka zgornja stopnja eksplodirala manj kot deset minut po vzletu, v devetem poletu maja je ship letel dlje, vendar je razpadel ob vnovičnem vstopu v atmosfero pri nadzorovanem pristajanju v Indijski ocean. Poleg tega pa je zgornja stopnja, ki je bila načrtovana, da poleti v desetem poletu, junija eksplodirala med statičnim prižigom motorjev na izstrelišču.

Vse to je zamaknilo testiranje nameščanje satelitov v orbito in prenos goriva med raketami, kar je nujno pri daljših poletih v globoko vesolje. Delovanje vesoljske bencinske črpalke bi morali preveriti že letos, vendar to zdaj lahko pričakujemo šele sredi prihodnjega leta. To skrbi tudi Naso, ki na starship računa pri programu Artemis. Medtem ko bo Nasina raketa SLS s kapsulo orion astronavte pripeljala do Lune, naj bi jih iz orbite na samo površje prepeljal starship. Nasa za zdaj še meni, da se bo pristanek zgodil sredi leta 2027, v kolikor bo seveda polet okoli Lune, predviden za prihodnje leto, tekel gladko. Zdi se, da je načrt težko dosegljiv, medtem pa na drugi strani Kitajci uspešno testirajo svoja plovila in marsikdo že stavi, da bo Kitajski prej uspelo osvojiti Luno, kot se Američanom vrniti nanjo.

No, Američani so za zdaj prepričani v svoj uspeh. Nedavno je vršilec dolžnosti Nasinega administratorja Sean Duffy pojasnil, da so pri Spacexu samozavestni, da bo starship nared za Artemis 3. »Zagotovili so mi, da če Artemis 3 ne bo izstreljen po načrtih, to ne bo zaradi njih,« je dejal Duffy.

Nič kaj vzpodbudno torej ni tekel razvoj rakete, s katero želi podjetje Elona Muska pristati na Marsu. A po desetem poletu je videti, da je podjetje razrešilo težave, vendar mora vse te uspehe ponoviti, da dokaže zanesljivost rakete, ki bo poleg tovora prevažala tudi ljudi.

Super heavy je ship uspešno potisnil v podorbitalno pot okoli planeta, nato se je spustil v morje v Mehiški zaliv in pri tem eksplodiral, tokrat lovljenje rakete na izstrelitvenem stolpu ni bilo predvideno (ulov rakete je uspel tako v sedmem kot osmem poletu).

Ship je s šestimi motorji raptor nadaljeval pot in tokrat prvič iz tovornega prostora izvrgel osem maket nove generacije satelitov starlink, opravil je tudi kratek prižig enega izmed motorjev, s čimer bo lahko opravil zaviranje, potrebno za vrnitev iz orbite. Nato je sledil povratek proti morski gladini: na posnetku je bilo znova videti frčanje delov rakete, ki postane zelo zelo vroča, vendar je bil spust v Indijski ocean natančen, nato pa se je ship znova prekucnil in po pričakovanjih eksplodiral (tudi makete satelitov so popadale v atmosfero, saj polet ni bil orbitalen).