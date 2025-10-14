  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Starship različica 2 uspešno sklenila pot

    Enajsti testni polet je tekel dobro, predvidoma prihodnje leto bo debitirala nova različica rakete, prihodnje leto bodo tudi skušali izvesti pretakanje goriva v orbiti.
    Starship je dobrih 120 metrov visoka raketa. FOTO: SpaceX
    Galerija
    Starship je dobrih 120 metrov visoka raketa. FOTO: SpaceX
    S. S.
    14. 10. 2025 | 08:12
    14. 10. 2025 | 08:13
    6:26
    A+A-

    Dobrih 120 metrov visoka raketa podjetja SpaceX je uspešno opravila z enajstim testnim podorbitalnim poletom, potem ko je bil uspešen tudi avgustovski deseti polet. Sredi noči po srednjeevropskem času je najmočnejša raketa, kdajkoli zgrajena, poletela iz Starbasa v Južnem Teksasu – to je bil zadnji polet za to različico, pri podjetju že gradijo še večjo in močnejšo V3 različico, ki bo debitirala predvidoma v začetku prihodnjega leta. Izstrelitev si je ogledal tudi šef podjetja Elon Musk. »Tokrat sem prvič zunaj in si bom ogledal izstrelitev,« je dejal. Vršilec dolžnosti administratorja Nase Sean Duffy je med prenosom dogajanja komentiral, da je polet »še en pomemben korak k pristanku Američanov na južnem polu Lune«.

    Izstrelitev se je zgodila na obletnico, ko je podjetju prvič uspel spektakularen podvig: orjaška nosilna raketa v petem testnem poletu se je vrnila na izstrelišče in »se pustila« ujeti mehanskim rokam izstrelitvenega stolpa. To je tudi končni cilj razvoja te rakete: pri podjetju si želijo, da bi se obe stopnji – nosilna, imenovana super heavy, in zgornja stopnja, imenovana starship ali krajše ship, vračali na izstrelišče in tam pristajali, nato bi jih kar se da hitro obnovili in znova poslali v nebo.

    Za zdaj rakete izstreljujejo iz Teksasa, za raketo izstrelišče pripravljajo tudi na Floridi. FOTO: Steve Nesius Reuters
    Za zdaj rakete izstreljujejo iz Teksasa, za raketo izstrelišče pripravljajo tudi na Floridi. FOTO: Steve Nesius Reuters

    Trenutna različica rakete V2 je visoka 123 metrov, naslednja V3 pa bo merila 124,4 metra, v prihodnosti bodo, kot je napovedal Musk, gradili še večje starshipe, ki bodo metili 142 metrov, navaja portal space.com. Po napovedih Muska bodo verzijo 4 predstavili leta 2027, ta raketa bo imela 42 motorjev raptor, torej tri več od V2 in V3, pri čemer bodo dodatni trije nameščeni na shipu, ki bo tako skupaj imela devet motorjev, super heavy jih ima 33. Nova različica bo imela tudi druge strojne posodobitve, ključne za polnjenje goriva v orbiti, gre za kompleksen postopek, pri katerem se dve raketi spojita v orbiti, da preneseta na stotine ton ohlajenega goriva. Črpalke v orbiti je pomemben korak, da bi lahko rakete letele v globoko vesolje oziroma da bi pristajale na Luni. Musk pričakuje, da bodo polnjenje goriva izvedli prihodnje leto, Nasa ga je sicer pričakovala že letos.

    SpaceX razvija raketo, da bi z njo osvojili Mars, kar je dolgoletna žela Elona Muska. Še pred tem pa bo – če bo šlo vse po načrtih – raketa pomagala Američanom, da znova pristanejo na Luni. Ship namreč v Nasinem programu Artemis predstavlja pristajalni modul. Astronavte bo do orbite Lune pripeljala raketa SLS in kapsula orion, tam se bodo nato presedli v ship in pristali v bližini južnega pola Lune. To naj bi se zgodilo leta 2027. Številni dvomijo, da se bo ta časovnica obdržala. Skupina svetovalcev pri Nasi je prejšnji mesec opozorila, da bi skromen napredek pri razvoju elementov zasnove lunarnega pristajalnega modula lahko ameriška prizadevanja za Luno zavrl za več let. Izvedba testnega pristanka na hrapavi površini Lune je še ena od glavnih prednostnih nalog, ki jih mora SpaceX doseči, preden bo raketa pripravljena, da vanjo sedejo astronavti.

    Desetič se je končno poklopilo

    Letošnje leto za starship ni bilo najuspešnejše, kar tri rakete so eksplodirale (predvsem zgornja stopnja je bila v težavah) sredi leta, ena pa med statičnim testom na tleh junija letos. Avgusta se je nato vse poklopilo in dosegli so zastavljene cilje, pri čemer nosilne stopnje niso lovili, ampak so jo pustili, da pristane v morju, prav tako tudi zgornja stopnja. V sedmem in osmem poletu januarja in marca letos je ship eksplodiral deset minut po izstrelitvi, v devetem poletu maja je ship razpadel ob vnovičnem vstopu v atmosfero.

    V desetem poletu avgusta letos je vse teklo bolj gladko: nosilna stopnja je pristala v Mehiškem zalivu slabih sedem minut po izstrelitvi, ship se je nadzorovano spustil v Indijski ocean uro kasneje. Ship je uspešno prižgal enega izmed motorjev v vesolju, kar mu omogoča natančno manevriranje, kar bo ključno za pristajanje ne le na Zemlji, ampak tudi na Luni ali Marsu. Ship je tudi namestil nekaj maket starlinkov v suborbito, ki so nato popadali v ozračje in izgoreli.

    V enajstem poletu so imeli bolj ali manj enake cilje in so jih tudi dosegli. Super heavy je pristal v Mehiškem zalivu, ship v Indijskem oceanu ob Zahodni Avstraliji, potem ko je znova uspešno prižgal en motor in namestil osem modelov starlinkov. Je pa super heavy uporabil novo konfiguracijo prižganih motorjev ob pristajanju, prižgal jih je pet, medtem ko so bili v prejšnjih poletih do konca prižgani trije motorji. To konfiguracijo bo uporabljala nova V3 raketa. V tem poletu je znova letela nosilna stopnja, ki so jo uporabili v poletu osem, ko se je raketa vrnila na izstrelitveni stolp. SpaceX je pri raketi zamenjal le devet od 33 raptorjev.

    Enajsti testni polet je bil znova uspešen. FOTO: Steve Nesius Reuters
    Enajsti testni polet je bil znova uspešen. FOTO: Steve Nesius Reuters

    Ship je imel do zdaj največ težav s svojim toplotnim ščitom, ki je ključen ob vnovičnem vstopu v atmosfero. Tako so nekaj zaščitnih plošic umaknili, da bi dobili kar se da natančne podatke, ko vroče postane na določenih mestih rakete. Ship je preživel vročo vrnitev – zunanjost rakete se ob vstopu v atmosfero, ko znova nastopi trenje, segreje nad 1400 stopinj Celzija. Pristanek v oceanu je bil natančen, saj je bil posnet v vidnem polju kamere, nameščene na boji, ki jo je SpaceX namestil vnaprej.

    Ne bo pa v prihodnje posodobljena le raketa, ampak tudi samo izstrelišče. Pri podjetju že gradijo izstrelišče 2 z novim sistemom za hlajenje in novimi mehanskimi rokami.

    Sorodni članki

    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Nasa želi astronavte poslati proti Luni že februarja prihodnje leto

    Pri ameriški vesoljski agenciji hitijo, da bi raketo SLS izstrelili že 5. februarja 2026.
    24. 9. 2025 | 11:09
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Esa

    Evropa pokazala svojo prvo raketo za vnovično pristajanje

    Jasno je, da Evropa močno zaostaja za ameriškimi komercialnimi podjetji.
    21. 9. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vesoljska industrija

    Vesoljske rakete škodujejo ozonu

    Ozon si zaradi plinov CFC še ni povsem opomogel. Raziskovalci ugotavljajo, kako bo nanj vplival vse večji vesoljski promet.
    Saša Senica 21. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Napoved obvezne božičnice vladi ni izboljšala ocene

    Več kot polovica anketiranih delo izvršilne veje oblasti ocenjuje negativno, pozitivno pa petina. Obe vodilni stranki navzdol.
    Barbara Hočevar 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad ženskami

    Poslanec Prednik po hudih obtožbah o nasilju odstopa kot poslanec

    Nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon je komentirala Prednikov primer in poudarila ničelno toleranco do nasilja.
    13. 10. 2025 | 10:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, celovita podpora na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    starshipSpaceXElon MuskraketaizstrelitevlunaNasaArtemisizstrelitev rakete

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    SpaceX

    Starship različica 2 uspešno sklenila pot

    Enajsti testni polet je tekel dobro, predvidoma prihodnje leto bo debitirala nova različica rakete, prihodnje leto bodo tudi skušali izvesti pretakanje goriva v orbiti.
    14. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Los Angeles ponovno izgubil: Minnesota slavila po kazenskih strelih

    Uvod v tekmo je kazal na gladko zmago Minnesote Wild, saj je ta v dveh minutah dosegla tri zadetke.
    14. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Demokratska stranka

    Možu je zlila na glavo vroč krompir, zdaj političarka kriči na svoje zaposlene

    Socialne medije je preplavil posnetek, kako Katie Porter, kandidatka za kalifornijsko guvernerko, kriči na sodelavko.
    14. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izjemni dosežki

    Prvič v zgodovini zlatega cepina nagrajeni slovenski alpinistki

    Anja Petek in Patricija Verdev sta prejemnici posebne nagrade za ženski alpinistični dosežek leta 2025.
    14. 10. 2025 | 07:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sever Italije

    V eksploziji ubiti trije policisti, več kot deset jih je ranjenih

    Policija je zaradi suma povzročitve eksplozije pridržala dva stanovalca hiše, okrog 60 let stara brata in sestro.
    14. 10. 2025 | 07:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Demokratska stranka

    Možu je zlila na glavo vroč krompir, zdaj političarka kriči na svoje zaposlene

    Socialne medije je preplavil posnetek, kako Katie Porter, kandidatka za kalifornijsko guvernerko, kriči na sodelavko.
    14. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izjemni dosežki

    Prvič v zgodovini zlatega cepina nagrajeni slovenski alpinistki

    Anja Petek in Patricija Verdev sta prejemnici posebne nagrade za ženski alpinistični dosežek leta 2025.
    14. 10. 2025 | 07:54
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sever Italije

    V eksploziji ubiti trije policisti, več kot deset jih je ranjenih

    Policija je zaradi suma povzročitve eksplozije pridržala dva stanovalca hiše, okrog 60 let stara brata in sestro.
    14. 10. 2025 | 07:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo