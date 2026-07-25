Starship tokrat pristal najbolj nežno

Testna izstrelitev megarakete starship podjetja SpaceX je bila uspešna. Zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času je več kot 120 metrov visoka vesoljska raketa poletela z izstrelišča Starbase v južnem Teksasu. Nosilna stopnja je pristala v Mehiškem zalivu, zgornja pa je nadaljevala pot vse do Indijskega oceana, kjer je pristala v vodi. To je bil najbolj nežen pristanek te stopnje, so poudarili pri podjetju.

Posebno spektakularnih ciljev, kakršen bi bil na primer pristajanje obeh stopenj na izstrelitvenem stolpu, si za ta test podjetje Elona Muska ni zadalo, saj je pravzaprav moralo dodobra preskusiti delovanje vseh motorjev in celotne konstrukcije. V letošnjem letu je namreč SpaceX predstavil različico 3 starshipa in to je bil za to verzijo šele drugi polet. Prvič je raketa poletela maja, ob ločitvi stopenj je nosilna stopnja imela težave z motorjem in se ni dobro obrnila, posledično je strmoglavila v Mehiški zaliv.

Trinajsti polet so skušali izvesti že pred dobrim tednom, a se je polet avtomatsko prekinil v zadnji sekundi, saj se nekateri motorji raptor niso prižgali. Sledila je zamenjava motorjev.

Tokrat pri »vroči« ločitvi stopenj – to pomeni, da se motorji zgornje stopnje prižgejo, še preden sta stopnji ločeni – ni bilo težav. Nosilna raketa super heavy je prižgala potrebne motorje in se obrnila proti površju, a se je tik pred pristajanjem prižgalo le pet od potrebnih 13 motorjev, zato se raketa ni dovolj upočasnila in v vodo treščila nekoliko močneje kot načrtovano.

Zgornja stopnja pa je lepo nadaljevala pot. Tokrat prvič je izstrelila 20 pravih internetnih satelitov naslednje generacije starlink, ki so opremljeni z laserskimi komunikacijskimi povezavami in večjimi sončnimi celicami. Tako so preskusili njihovo delovanje, a ker so bili podorbitalni, so kmalu nato popadali v ozračje in zgoreli. S tem tipom starlinkov bodo nadomeščali obstoječo mrežo. Prav starship naj bi podjetju omogočil še hitrejše nameščanje satelitov, raketa je zasnovana, da izstreli 60 satelitov starlink hkrati.

To je najmočnejša vesoljska raketa v zgodovini. FOTO: SpaceX/AFP

Zgornja stopnja starship ali krajše ship je nato znova zagnala enega od svojih šestih motorjev raptor. Gre za ključno zmogljivost rakete, ki bo omogočala vstop in izstop iz orbite. Vžig je tokrat potekal brez težav. Sledilo je vračanje proti površju, prižgali so se trije motorji, ki so se po zaporedju ugašali, in plovilo se je nežno prevrnilo na bok in plulo. Tokrat za razliko od prejšnjih poskusov raketa ob stiku z morjem ni eksplodirala.

SpaceX se moram pri razvoju rakete podvizati, če želi biti ključna infrastruktura ameriških načrtov vnovičnega osvajanja Lune. Nasa želi s starshipom ponesti astronavte na površje Lune že leta 2028, a ta raketa do zdaj še ni opravila niti orbitalnega poleta. Prihodnje leto Nasa načrtuje odpravo Artemis 3, ko bodo v orbiti preskusili spajanje starshipa in oriona (in spajanje pristajalnika podjetja Blue Origin in oriona). Nasin načrt je, da raketa SLS potisne kapsulo orion s posadko proti Luni, tam pa bi sledilo spajanje s komercialnim plovilom, ki bo posadko dejansko ponesel na površje.

SpaceX mora tako v naslednjih mesecih starship poslati v orbito, prav tako morajo pokazati, da so raketo sposobni polniti z gorivom v orbiti, pokazati morajo različico starshipa za posadko, dokazati, da so z raketo sposobni pristati … Nasa razvoj pozorno opazuje.