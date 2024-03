V tretje gre rado: starship odlično vzletel in letel

Spacex je tretjič izstrelil najmogočnejšo raketo na svetu starship. Odštevanje do izstrelitve – torej vsi postopki – so tekli gladko, tudi izstrelitev je bila brezhibna. Uspela je tudi ločitev obeh stopenj in hkrati prižig motorjev zgornje stopnje, to je starshipa, nato pa je nosilna stopnja – super heavy – nadzorovano odpotovala proti vodnemu pristanku. Za zdaj z raketo še ne pristajajo na trdnih tleh, čeprav sta obe stopnji predvideni za večkratno uporabo. Nosilna raketa je nato znova tik nad oceanom naletela na težave in precej na trdo pristala v vodi, tako da o mehkem pristanku ne moremo govoriti. Starship je nadaljeval svojo pot v orbito in je tudi uradno presegel magično mejo, kjer se začne vesolje, tako da lahko zapišemo, da je starship prvič poletel v vesolje. Dosegli so orbitalno hitrost, čeprav je bil polet uradno podorbitalen.

Tokrat je mišljeno, da je raketa padla v Indijski ocean, zamislili so si namreč drugačno pot leta. Ta jim, kot so povedali, omogoča preizkušanje novih tehnik, kot je vžig motorja v vesolju, hkrati pa povečuje javno varnost. Pri prejšnjih testih je raketa padla v Tihi ocean v bližini Havajev. Pomembnem mejnik poleta je bil vnovičen vstop starshipa v atmosfero, ko se je raketa močno segrela, da se je ustvarila plazma, pri čemer so preiskusili delovanje toplotnega ščita.

Spomnimo, prva izstrelitev 20. aprila lani se je končala po nekaj minutah s spektakularno eksplozijo, druga izstrelitev 18. novembra lani je tekla nekoliko bolje, vendar sta se obe stopnji rakete znova razleteli.

Pri podjetju so pojasnili, da so pri drugi testni izstrelitvi presegli številne mejnike in pridobili dragocene podatke, pomembne za razvoj plovila. »Vsak testni polet je prav to: test. Se pa ne dogajajo v laboratoriju ali na testnem podiju, ampak strojno opremo podvržemo realnim pogojem, da bi izvedeli čim več,« so poudarili.

Medtem ko druga vesoljska podjetja previdno in počasi sestavljajo nove rakete do točke, ko zapletov ne bi smelo biti, in upajo, da bo že krstni polet potekal brez težav, imajo pri Spacexu drugačno taktiko: prototipe raket gradijo hitro in jih nato »uničujejo« kot za stavo, kar pa seveda omogoča nabiranje podatkov in izboljšave.

Starship je več kot sto metrov visoka raketa, sestavljena iz dveh stopenj. Obe stopnji bosta večkratno uporabni, z njo pa želijo osvojiti Luno in nato še Mars. Na to raketo med drugim računa tudi Nasa, z njo naj bi pristala posadka na Luni v odpravi Artemis 3.