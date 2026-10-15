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    Ste kdaj pogledali, kaj se dogaja za ograjo?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    Kibernetske nevarnosti lahko v poslovno okolje pridejo po različnih poteh, zato je pomembna zaščita dostopov in samih naprav. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Kibernetske nevarnosti lahko v poslovno okolje pridejo po različnih poteh, zato je pomembna zaščita dostopov in samih naprav. FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije
    15. 10. 2026 | 09:29
    7:51
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    Kibernetskega napada uporabnik ne prepozna nujno v trenutku, ko se začne. Povezava je videti popolnoma običajna, priponka kot račun ali ponudba, sumljivo dogajanje pa se pokaže šele pozneje.

    Pri varovanju poslovnega okolja je zato pomembno, da podjetje nevarnost zazna dovolj zgodaj in se nanjo odzove, še preden vpliva na delo, podatke ali poslovanje. Zaščita mora spremljati tudi dogajanje na računalnikih in telefonih, kjer se napad začne razvijati.

    Pred vrati in za njimi

    Pri zaščiti podjetja ni vseeno, na kateri točki skušamo nevarnost ustaviti. Nekatere rešitve delujejo že pri dostopu do spletnih vsebin in preprečujejo obisk znanih nevarnih strani. Druge spremljajo, kaj se dogaja na sami napravi, ter se odzovejo, če zaznajo sumljivo vedenje.

    Telekom Slovenije podjetjem za ti dve ravni zaščite ponuja rešitvi Varen splet in Varen ščit. Prva pomaga preprečiti dostop do nevarnih spletnih vsebin, druga pa varuje računalnike in mobilne naprave ter spremlja dogajanje na njih.

    Razliko je najlažje ponazoriti s stavbo. Varen splet je kot varnostnik pred vhodnimi vrati. Preverja, kam želi uporabnik, in mu prepreči dostop do znanih nevarnih spletnih strani, denimo phishing strani ali lažnih spletnih mest.

    Varen ščit pa je kot varnostnik znotraj stavbe. Nameščen je neposredno na računalniku ali telefonu in spremlja dogajanje na napravi. Če zazna sumljive procese ali vedenjske vzorce sproži ukrepe za zmanjšanje posledic napada.

    Še bolj plastično: Varen splet je ograja okoli hiše, Varen ščit pa alarm, kamere in varnostna služba v njej. Prvi pomaga nevarnost zadržati zunaj, drugi pa ukrepa, če ta vseeno pride do naprave. Rešitvi se zato ne nadomeščata, ampak skupaj pokrivata različni ravni zaščite.

    Varen splet pomaga preprečiti dostop do nevarnih spletnih vsebin, Varen ščit pa spremlja varnostno dogajanje na računalnikih in telefonih. FOTO: Depositphotos
    Varen splet pomaga preprečiti dostop do nevarnih spletnih vsebin, Varen ščit pa spremlja varnostno dogajanje na računalnikih in telefonih. FOTO: Depositphotos

    Nevarnost ni več samo pred vrati

    Varen ščit je namenjen zaščiti računalnikov in mobilnih naprav, na katerih poteka vsakodnevno poslovanje. Njegova vloga se začne tam, kjer samo blokiranje nevarne spletne strani ni več dovolj. Spremlja, kaj se na napravi dogaja, in išče znake, da se program ali proces vede drugače, kot bi se moral.

    Vesna Zupančič FOTO: Telekom Slovenije
    Vesna Zupančič FOTO: Telekom Slovenije
    Takšno spremljanje je pomembno predvsem pri napadih, ki jih ni mogoče prepoznati samo po imenu datoteke ali spletnem naslovu. Sumljiva aktivnost se pokaže šele pozneje, denimo ko začne program posegati v datoteke, se povezovati na nenavadne naslove ali izvajati druge neobičajne postopke. Varen ščit pri tem uporablja več varnostnih mehanizmov, med drugim vedenjsko analizo, zaščito pred izsiljevalsko programsko opremo in omrežnimi napadi. Če zazna grožnjo, sproži zaščitne ukrepe za zmanjšanje njenega vpliva na napravo in poslovanje.

    »V digitalnem svetu ni mogoče zagotoviti popolne varnosti, zato je toliko pomembnejša dobra pripravljenost. Ključno je, da grožnje zaznamo pravočasno in ukrepamo, še preden prerastejo v poslovno težavo,« poudarja Vesna Zupančič, vodja prodaje SME v Telekomu Slovenije.

    Predstavljajmo si družinsko proizvodno podjetje z več kot 40-letno tradicijo. Sporočilo, ki je videti kot običajna komunikacija dolgoletnega poslovnega partnerja, ne vzbudi nobenega suma. Posledice segajo od finančne škode in izgube pomembnih podatkov do motenj pri poslovanju. Takšna ponazoritev kaže, da kibernetski incidenti ogrožajo tudi podjetja, ki poslujejo uspešno, odgovorno in premišljeno.

    Več naprav pomeni več vstopnih točk

    Telefon je postal del istega poslovnega okolja kot prenosnik ali namizni računalnik. Na njem zaposleni prebirajo službeno pošto, odpirajo dokumente, uporabljajo poslovne aplikacije in dostopajo do podatkov, zato mobilna naprava prinaša tudi svoj nabor varnostnih tveganj.

    Mobilne naprave prinašajo svoja varnostna tveganja, zato zaščita skrbi tudi za varno uporabo telefonov in tablic, ki jih zaposleni uporabljajo pri svojem delu. Varen ščit zato vključuje zaščito tako fiksnih kot mobilnih naprav. Osnovna ponudba zajema eno računalniško in eno mobilno napravo, število licenc pa je mogoče prilagajati glede na potrebe podjetja.

    To je pomembno predvsem za podjetja kjer zaposleni pogosto uporabljajo več naprav in se na poslovne sisteme povezujejo tudi zunaj pisarne. Zaščita zato sledi načinu dela, ne samo prostoru, v katerem delo poteka.

    Tudi mobilni telefon je del poslovnega okolja, saj zaposleni prek njega dostopajo do e-pošte, dokumentov in aplikacij. FOTO: Depositphotos
    Tudi mobilni telefon je del poslovnega okolja, saj zaposleni prek njega dostopajo do e-pošte, dokumentov in aplikacij. FOTO: Depositphotos

    Za varnost ni treba imeti svoje IT-ekipe

    V podjetjih za tehnologijo pogosto skrbi nekdo, ki ima poleg tega še številne druge naloge. Uvedba varnostne rešitve zato težko pomeni še en zahteven projekt, ki terja veliko časa in posebnega tehničnega znanja. Pri Varnem ščitu uporabnik za zaščito računalnika prejme aktivacijsko povezavo, pri mobilni napravi pa QR kodo oziroma povezavo za namestitev aplikacije. Po namestitvi se naprava vključi v sistem zaščite in je označena kot zaščitena.

    Pri namestitvi je na voljo tudi strokovna pomoč Telekoma Slovenije, kar je posebej pomembno za podjetja brez lastne IT-ekipe.

    Najpogostejša vprašanja o Varnem ščitu

    Kaj je Varen ščit in komu je namenjen?

    Varen ščit je rešitev Telekoma Slovenije za zaščito računalnikov in mobilnih naprav pred sodobnimi kibernetskimi grožnjami. Namenjen je predvsem podjetjem z do 50 zaposlenimi.

    Kakšna je razlika med Varnim spletom in Varnim ščitom?

    Varen splet pomaga preprečiti dostop do nevarnih spletnih vsebin, Varen ščit pa spremlja varnostno dogajanje na sami napravi in sproži zaščitne ukrepe, če se napad začne izvajati. Rešitvi se dopolnjujeta.

    Kaj se zgodi, če Varen ščit zazna grožnjo?

    Če zazna grožnjo, sproži zaščitne ukrepe za zmanjšanje njenega vpliva na napravo in poslovanje. Način odziva je odvisen od vrste zaznane grožnje.

    Ali je Varen ščit namenjen spremljanju zaposlenih?

    Ne. Namen rešitve je zaščita naprav in podatkov pred kibernetskimi grožnjami, ne spremljanje dela zaposlenih. Obseg podatkov, ki jih rešitev obdeluje, je določen s pogoji uporabe ponudnika rešitve in izbranim nivojem zaščite.

    Varen ščit je namenjen tudi manjšim podjetjem, ki nimajo lastne IT-ekipe. FOTO: Depositphotos
    Varen ščit je namenjen tudi manjšim podjetjem, ki nimajo lastne IT-ekipe. FOTO: Depositphotos

    Zaščita, ki se prilagaja podjetju

    Varen ščit je zasnovan za podjetja, ki želijo zaščititi računalnike in mobilne naprave, ne da bi morala pri tem vzpostavljati lasten zahteven varnostni sistem. Osnovna storitev vključuje zaščito enega računalnika in enega mobilnega telefona, po potrebi pa podjetje število licenc prilagodi svojim potrebam. Cena osnovne storitve je 4 evre na mesec brez DDV, Telekom Slovenije pa ob prvi aktivaciji omogoča tudi do 60 dni brezplačne uporabe.

    Preverite, kako z Varnim ščitom zaščitite računalnike in mobilne naprave v svojem podjetju.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev d. o. o.

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    To je večja grožnja, kot si predstavljate

    Podatki so lahko varno shranjeni, podjetje pa kljub temu nima popolnega pregleda nad tem, kdo ima najvišje dostope, kaj z njimi počne in komu jih odobri.
    Promo Delo 12. 10. 2026 | 12:41
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    5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

    Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 09:25
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    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    Včasih študent za blagajno, danes CEO

    Mark Kralj je svojo pot pri podjetju Mimovrste začel kot študent za blagajno, danes pa vodi spletnega trgovca v Sloveniji in na Hrvaškem.
    12. 10. 2026 | 15:36
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    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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    Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    13. 10. 2026 | 14:19
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    Le nekaj kapljic, za njimi pa desetletja tradicije

    September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:37
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    Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

    Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
    Promo Delo 7. 10. 2026 | 11:40
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