Strašljivi predstavnik družine tiranozavrov

Thanatotheristes degrootorum FOTO: Julius Csotonyi/The University of Calgary and Royal Tyrrell Museum/AFP

Paleontologi so med fosili dinozavrov prepoznali novo vrsto iz družine tiranozavrov, ki je živela pred okoli 80 milijoni let v današnji Severni Ameriki. Dinozaver je dobil strašljivo ime Thanatotheristes degrootorum, ki izvira iz grščine in pomeni »smrtni razparač«. Dolg je bil okoli osem metrov in je bil prednik slovitih T. rexov, ki so Zemljo obvladovali pred okoli 66 milijoni let.Fosil je odkril doktorski študentv Calgaryju in je prva vrsta iz te družine, ki so jo v zadnjih 50 letih odkrili v Kanadi. Veliki plenilci so bili redkejši od rastlinojedih dinozavrov. V študiji so še ugotovili, da je imel dinozaver dolg gobec. Razlike so verjetno posledica prilagoditve življenjskemu prostoru in prehrani, so še navedli.