Strojništvo v oblaku, prodorne ideje v glavi

V eni najbolj citiranih znanstvenih revij na svetu Nature Methods so pred nedavnim objavili članek o odprtokodni znanstveni knjižnici SciPy, ki jo je skoraj dvajset let razvijalo več kot 600 raziskovalcev, med njimi prof. dr. Janko Slavič, eden mlajših rednih profesorjev na ljubljanski fakulteti za strojništvo, ki je tudi soavtor članka, sicer pa velik zagovornik odprte znanosti. Knjižnica ima velikanski posreden znanstveni prispevek, saj omogoča in pospešuje raziskovalno delo več milijonov uporabnikov z vseh znanstvenih področij. Raziskovalci so jo uporabili pri študiji slikanja črne luknje M87, pri identifikaciji ...