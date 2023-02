Strojno jezikanje ali kdo je napisal članek

V nadaljevanju preberite:

Sredi januarja se je v odmevni aferi izkazalo, da je na znanem spletnem mediju Cnet kopico člankov namesto ljudi iz mesa in krvi spisal – računalniški algoritem. Podatek je bil bralcem prikrit, saj so se do njega lahko prebili šele po več spletnih podstraneh, pa še to zgolj od začetka letošnjega leta, medtem ko je podjetje pristop preizkušalo že mesece pred tem.

Pri mediju Futurism, kjer so po namigih analitikov udarili s to zgodbo, so kopali naprej in hitro ugotovili, da je bilo prikrivanje avtorstva še najmanjši problem. Algoritemsko spisani članki so bili namreč tudi polni dejstvenih netočnosti, pri nekaterih pa je šlo obenem še za plagiatorstvo oziroma kopiranje drugih spletnih člankov. To je vodilne pri Cnetu naposled prisililo, da so projekt ustavili in sprožili revizijo teh objav. Pokazala je, da je imelo kar 41 od 77 strojno generiranih besedil napake – in to kljub temu da naj bi jih pred objavo pregledal tudi človeški urednik. Vendar neuspeh strategov v podjetju ni oropal optimizma, saj še naprej »verjamejo v potencial tovrstnih algoritmov«, kar pomeni, da so se zgolj vrnili za delovno mizo in bodo bržkone že kmalu poskusili znova.