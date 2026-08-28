Strokovnjak o katastrofi v Nepalu: Narava nam sporoča, kako krhko je ravnovesje

V naravni katastrofi na meji med Nepalom in Kitajsko je umrlo več kot 570 oseb, še več kot 1300 ljudi pogrešajo. V sredo ob 8.37 po lokalnem času se je ogromen del ledenika v Himalaji odlomil in se zrušil na dno doline v nepalskem narodnem parku Langtang, približno 60 kilometrov severno od prestolnice Katmanduja, v bližini gorske meje med Nepalom in Tibetom. Udor ledu in skal je bil dovolj močan, da je povzročil potresni dogodek z magnitudo 5,2 in poslal ogromen vodni zid navzdol v rečni sistem, ob katerem živi več deset tisoč ljudi. Kaj je botrovalo katastrofi in v kolikšni meri je globalno segrevanje pripomoglo k ledeniškemu udoru, smo govorili z mag. Mihom Pavškom z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Preberite še: Video, grafi, zemljevidi: kako je »celinski cunami« ...