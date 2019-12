Strup kač rešuje življenja

Fabiola de Souza s stiskom strupnih žlez prisili strupenjačo, da izloči strup, ki bo reševal življenja žrtev ugriza po vsej Braziliji. Pred tem jo s palico previdno vzel iz terarija in jo prenesel v komoro z ogljikovim dioksidom, kjer v nekaj minutah zaspi. »Postopek je tako manj stresen za žival,« razloži de Souza.Zelo verjetno pa je postopek tako manj stresen za de Souzo, ki ima le nekaj minut, da varno iztisne strup. »Strah je pri tem nujen. Samo tisti, ki jih je strah, so previdni,« razloži.De Souza in njegovi sodelavci na inštitutu Butantan v Sao Paulu na takšen način vsak dan pridobivajo strup iz stotin kač, ki ga nato ministrstvo za zdravje razpošilja v zdravstvene ustanove po vsej državi. Brazilija je s toplim in vlažnim podnebjem namreč raj za strupenjače. Leta 2018 so zabeležili skoraj 29.000 ugrizov, več kot sto pa se jih je končalo s smrtjo. Največ smrtnih žrtev je v odročnih predelih amazonskega pragozda, kjer je mreža zdravstvenih ustanov redka, ambulante pa pogosto nimajo protistrupa.Kače enkrat mesečno hranijo z mišmi in podganami, ki jih prav tako redijo na inštitutu. Protistrup pridobijo tako, da majhno količino strupa vbrizgajo konjem in tako sprožijo imunski odziv oziroma tvorbo protitelesc. Kasneje konjem odvzamejo kri in izolirajo protitelesca, iz katerih naredijo serum.Na inštitutu pokrijejo vse domače potrebe po protistrupu - približno 250.000 desetmililitrskih doz, nekaj pa ga donirajo sosednjim državam. Na svetu in predvsem v Afriki sicer primanjkuje kvalitetnih protistrupov, zato je Svetovna zdravstvena organizacija Brazilijo oziroma inštitut Butantan povabila k mednarodnemu projektu, v okviru katerega bodo države, ki imajo dobro razvit sistem izdelave kačjih protistrupov, serume izvažale v države, kjer tega primanjkuje.