Ameriška astronavtka slovenskih korenin Sunita Williams se v začetku decembra vrača v Slovenijo. Univerza v Ljubljani ji bo na predlog Fakultete za matematiko in fiziko podelila naziv častne doktorice. Univerza v Ljubljani ji bo priznanje podelila za izjemne dosežke pri raziskovanju vesolja in za sodelovanje z univerzo. Sunita Williams je na treh poletih v vesolju preživela skupno 608 dni. Na Mednarodni vesoljski postaji je vodila odprave in sodelovala pri raziskavah z različnih znanstvenih področij. Sunita Williams znanost z žarom približuje različnim javnostim, mlade pa navdušuje za raziskovanje vesolja.

Kot je poudaril prof. dr. Emil Žagar, dekan FMF, »je Sunita Williams s svojimi dosežki na področju vesoljske znanosti in tehnologije zgled tudi našim študentkam in študentom. Njene odprave kažejo, da raziskovanje v vesolju povezuje različna znanstvena področja, od fizike do biologije in medicine. Januarja je pri nas predavala o življenju in delu na Mednarodni vesoljski postaji, predavanje pa je lahko prek prenosa v živo spremljala tudi širša javnost. Veseli me, da se vrača na našo fakulteto in da bo tokrat v ospredju pogovor z našimi študentkami in študenti ter raziskovalkami in raziskovalci.«

Poleg nje bo univerza častni doktorat na predlog Medicinske fakultete podelila še prof. dr. Stefanu Dietmarju Ankerju iz Berlina, ki je drugi najbolj citiran zdravnik v Nemčiji. Med drugim je prof. Anker med prvimi opisoval paradoks debelosti, trenutno pa se največ ukvarja z raziskavami spremembe telesne mase in sestave pri kroničnih boleznih, še posebej pri rakih. V zadnjih dveh desetletjih je intenzivno sodeloval s Slovenijo in slovenskimi raziskovalci.