Sunita Williams tudi uradno upokojenka

Sunita »Suni« Williams, astronavtka slovensko-indijskih korenin, ki se je zadnje dni mudila v Sloveniji, se je konec decembra po 27 letih dela za ameriško vesoljsko agencijo Nasa tudi uradno upokojila. Williamsova, rojena septembra 1965, je opravila tri misije na Mednarodni vesoljski postaji in v svoji karieri postavila številne rekorde v poletih s posadko.

»Suni Williams je bila pionirka v poletih s posadko. Njeno delo za napredek znanosti in tehnologije je postavilo temelje za misije Artemis na Luno in nato naprej proti Marsu, njeni izjemni dosežki pa bodo še naprej navdihovali generacije, da sanjajo velike sanje in premikajo meje mogočega. Čestitamo vam za zasluženo upokojitev in se vam zahvaljujemo za vaše služenje Nasi in našemu narodu,« je pri tem dejal administrator Nase Jared Isaacman.

Williamsova je v vesolju preživela 608 dni, s čimer je na skupni lestvici časa, preživetega v vesolju, na 12. mestu. Daleč spredaj je s 1110 dnevi kozmonavt Oleg Kononenko. Če bi bile na lestvici le ženske, pa bi bila Sunita Williams na drugem mestu, takoj za kolegico Peggy Whitson, ki je bila v vesolju 695 dni.

Williamsova je opravila tudi devet vesoljskih sprehodov, skupno 62 ur in šest minut. S tem se uvršča na vrh lestvice med ženskami in na četrto mesto na seznamu skupnih časovnih dolžin vesoljskih sprehodov. Bila je tudi prva oseba, ki je pretekla maraton v vesolju.

Sunita Williams je tudi sicer izkušena pilotka, saj je v 40 različnih letalih opravila več kot 4000 ur letenja. FOTO: MZEZ

Williamsova je prvič poletela v vesolje decembra z raketoplanom discovery STS-116 in se vrnila z raketoplanom atlantis s posadko STS-117. Leta 2012 je s sojuzom poletela s kozmodroma Bajkonur v Kazahstanu. Nazadnje je s kolegom Butchem Wilmorom junija 2024 poletela z Boeingovim starlinerjem. V okviru misije je opravila dva vesoljska sprehoda in se marca 2025 z dragonom vrnila na Zemljo kot del odprave Crew-9.

»Suni je neverjetno bistra in vsesplošno odlična prijateljica in kolegica,« je dejal Scott Tingle, vodja urada za astronavte pri Nasinem centru Johnson. »Navdihnila je toliko ljudi, vključno z mano in drugimi astronavti v korpusu. Vsi jo bomo zelo pogrešali in ji želimo le najboljše.«

»Vsak, ki me pozna, ve, da je vesolje moj najljubši kraj,« je dejala astronavtka. »V neverjetno čast mi je bilo delati pri Nasi in imeti priložnost trikrat leteti v vesolje. Mednarodna vesoljska postaja, ljudje, inženiring in znanost so resnično navdihujoči in so omogočili naslednje korake raziskovanja Lune in Marsa. Upam, da so temelji, ki smo jih postavili, te drzne korake nekoliko olajšali. Komaj čakam, da bom videla agencijo, kako piše zgodovino,« je poudarila.