Svetovi, ki jih šele začenjamo razumeti

Ekstremne temperature, nadzvočne hitrosti vetrov, oblaki kovinskih oksidov ... O vremenu na eksoplanetih smo govorili s prof. dr. Christiane Helling.

Leta 1992 so astronomi odkrili prvi planet zunaj našega osonč­ja. Zdaj je znanih 6000 zunaj­osončnih planetov v naši galak­siji, kandidatov je še veliko več. Najbolj pritegnejo tisti, ki bi lahko bili podobni Zemlji, astronomom so morda še bolj zanimivi planeti, kakršnih v Osončju ne poznamo. Raziskovanje eksoplanetov se je z novimi tehnologijami od zgolj odkrivanja novih premaknilo v preučevanje njihovih lastnosti – od vremenskih pojavov do kemične sestave ozrač­ja. To raziskuje prof. dr. Christiane Helling, direktorica Inštituta za vesoljske raziskave Avstrijske akademije znanosti. Na kaj se osredotočate v raziskavah? Preučujemo fizikalne in kemijske procese v atmosferah: kako piha veter, kako se atmosfera premika z dnevne na nočno stran, kako gibanje ozračja vpliva na temperature in ...