Sveža posadka srečno prispela na postajo

Mednarodna vesoljska postaja ima tri nove prebivalce. Na postajo so srečno prispeli Nasin astronavt Anil Menon in ruska kozmonavta Pjotr Dubrov in Ana Kikina. Z rusko raketo sojuz so vzleteli s kozmodroma Bajkonur v Kazahstanu. Približno dva tedna bo na postaji bivalo deset astronavtk in astronavtov.

Trojica je samo po dveh obletih Zemlje oziroma triurnem letu s sojuzom MS-29 prispela do postaje in se nato priklopila na ruski modul Prinčal (v prevodu pristan), ki je znan tudi pod imenom Uzlovi. Gre za sferični modul s šestimi loputami, ki zagotavljajo dodatna priključna mesta za ruska vesoljska plovila sojuz in progres ter morebitne prihodnje module. Po odprtju lopute so prišleke pozdravili Nasini astronavti Jessica Meir, Jack Hathaway in Chris Williams; astronavtka Evropske vesoljske agencije Francozinja Sophie Adenot; ter kozmonavti Roskozmosa Sergej Kud-Sverčkov, Sergej Mikajev in Andrej Fedjajev.

Posadka: Anil Menon, Pjotr Dubrov in Ana Kikina FOTO: Maxim Shipenkov/Reuters

Za 49-letnega Američana Menona, ukrajinsko-indijskega rodu, je to prvi polet v orbito. Decembra 2021 je bil izbran za astronavta, pred tem je bil polkovnik v vesoljskih silah ZDA in zdravnik urgentne medicine, med drugim je kot letalski kirurg delal pri podjetju SpaceX. Poročen je z Anno Menon, ki je bila septembra 2025 izbrana v naslednji skupini kandidatov za astronavte. Anna Menon je v vesolje letela pred svojim možem, vendar ne kot Nasina astronavtka. Septembra 2024 je kot zaposlena pri SpaceX letela v Zemljino orbito z misijo Polaris Dawn, ki jo je financiral in vodil sedanji direktor Nase Jared Isaacman. V okviru odprave Polars Dawn je Isaacman tudi izvedel prvi komercialni vesoljski sprehod.

FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

Za 48-letnega Dubrova je to drugi polet v orbito, prav tako za 41-letni Kikino. Ana Kikina je edina ženska kozmonavtka, trenutno aktivna pri astronavtskem korpusu Roskozmosa. Prvič je v orbito poletela leta 2022 z ameriškim plovilom dragon crew 5 podjetja Spacex. Dubrov je živel na Mednarodni vesoljski postaji od aprila 2021 do marca 2022, tako je na postaji preživel kar 355 dni.

Manon, Dubrov in Kikina bodo na postaji živeli približno osem mesecev. Menon bo v tem času pomagal izvajati najrazličnejše znanstvene poskuse: med drugim bo, kot so pojasnili pri Nasi, preskušal polprevodniške kristale, ki bodo omogočili obsežno proizvodnjo komponent, potrebnih za visokozmogljive računalnike, umetno inteligenco in izboljšane medicinske pripomočke. Menon bo izvajal tudi preglede z ultrazvokom z uporabo metod obogatene resničnosti in umetne inteligence, kar bi lahko odpravilo potrebo po medicinski podpori z Zemlje na prihodnjih vesoljskih misijah, so dodali pri Nasi.

Na postaji bodo približno osem mesecev. FOTO: Bill Ingalls/Nasa/AFP

Predvidoma 26. julija se bodo od postaje po osmih mesecih poslovili Chris Williams, Sergej Kud-Sverčkov in Sergej Mikajev.