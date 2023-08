Sveži robotski sogovorniki

V nadaljevanju preberite:

Kdor si naloži Quorino aplikacijo poe, ki je ta hip bržkone največje zbirališče zmogljivih strojnih sogovornikov, bo na seznamu našel običajne »osumljence«, kot so chatgpt, llama in palm. Pa tudi bota claude, ki je na videz pritepenec, saj ni nastal v Googlu, OpenAI ali Meti.

Avtor chatbota claude je kalifornijska družba Anthropic, za katero redni bralci rubrike sicer ne slišijo prvič. Ko je ameriški predsednik Joe Biden maja prvič gostil direktorje tamkajšnjih najvidnejših podjetij za razvoj jezikovnih modelov, je bil prisoten tudi Anthropicov Dario Amodei. Prav tako prejšnji mesec, ko je sedmerica družb Beli hiši vnovič obljubila, da se bo »zavzemala za varno in zaupanja vredno umetno inteligenco«. Med drugim tako, da bodo strojno ustvarjeno vsebino za jasno prepoznavnost podpisovali oziroma žigosali, četudi še ni povsem jasno, kako. Rastoče število igralcev na trgu, ki tako ne odzvanja več zgolj v dvoboju med Googlom in navezo Microsoft-OpenAI, zaznamuje odraščanje sektorja za velike jezikovne modele. Podrobnejši pogled pa pokaže tudi zanimive silnice in delitve na različne ideološke tabore.