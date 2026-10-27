Swiftovo slovo: opazoval na tisoče najmočnejših eksplozij v vesolju

Swift, Nasin observatorij Neila Gehrelsa, je sklenil svoje znanstveno delo, saj ga je gravitacija potegnila na vsega 275 kilometrov nad površjem Zemlje. Večji zračni upor na tej višini satelitu onemogoča neprekinjeno opazovanje astronomskih ciljev. Swift je tako nebo še zadnjič opazoval 20. oktobra, v prihodnjih tednih pa ga bo potegnilo v ozračje, kjer bo zgorel.

Observatorij so poleti pri Nasi skušali rešiti z eksperimentalno odpravo Link. To plovilo bi moralo zagrabiti observatorij in ga potisniti v višjo orbito, a se je po izstrelitvi zapletlo in reševalna misija je propadla. Vesoljsko plovilo Link se je kmalu po izstrelitvi julija letos začelo nenadzorovano vrteti. Strokovnjakom ga je uspelo obvladati, a so pri tem porabili veliko goriva. Preostalo ga je premalo, da bi zastareli teleskop Swift pognali na višjo, trajnejšo orbito, kjer bi lahko še naprej opazoval vesolje.

»Swift je bil zasnovan za dveletno odpravo, deloval pa je več kot desetkrat dlje,« je dejal Shawn Domagal-Goldman, direktor Nasinega oddelka za astrofiziko. »V tem času je odigral pomembno vlogo pri našem razumevanju spreminjajočega se vesolja. Zapušča nam bogat arhiv opazovanj v različnih valovnih dolžinah, ki bo še desetletja spodbujal nova odkritja.«

Swift je opazoval več kot 2000 izbruhov žarkov gama, najmočnejših eksplozij v vesolju. Med drugim je preučeval okoli 1400 eksplozij supernov, bil priča smrti zvezd, ki so jih raztrgale črne luknje, spremljal aktivne galaksije, izvedel rentgensko raziskavo celotnega neba, proučeval asteroide in komete, so našteli pri Nasi.

Podatki s satelita Swift so prispevali k približno 7000 objavljenim znanstvenim člankom.

Namenjen je bil sicer spremljanju izbruhov žarkov gama, ki se pojavijo in izginejo izredno hitro. Hitrost je bila še posebej pomembna za opazovanje kratkih izbruhov, ki dosežejo največjo svetlost v manj kot dveh sekundah. Do prihoda satelita Swift teh izbruhov ni bilo mogoče locirati dovolj hitro in natančno, da bi lahko opazovali njihovo posvetlitev. Maja 2005 je Swift dosegel ta mejnik z izbruhom GRB 050509B, ki je trajal le 0,03 sekunde. Satelit se je proti izbruhu obrnil dovolj hitro, da je zaznal 11 fotonov rentgenskih žarkov. Ta opazovanja so potrdila hipoteze, da kratki izbruhi žarkov gama verjetno izvirajo iz združevanja dveh nevtronskih zvezd.

Observatorij Swift so v orbito poslali novembra 2004. Misijo, ki jo je do svoje smrti februarja 2017 vodil glavni raziskovalec Neil Gehrels (nato so satelitu dodali njegovo ime), so razvili v sodelovanju med Nasinim Goddardovim centrom za vesoljske polete in mednarodnim konzorcijem iz ZDA, Združenega kraljestva in Italije.