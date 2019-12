Ta teden naslednja stopnja Trumpovega razreševanja

Prvi par Donald in MelaniaTrump se je s sinom Barronom vrnil s Floride. Foto Mandel Ngan Afp

Washington – Ameriški predsednikse ne bo udeležil sredinega nadaljevanja postopka njegove razrešitve, ki jo kongresni demokrati iz odbora predstavniškega doma za obveščevalne zadeve selijo v pravosodnega. Njegov odvetnikje ocenil, da vabilo, voditelja za oblikovanje obtožnice pristojnega odbora, predsedniku ne zagotavlja niti videza pravičnega procesa in se spornega zaslišanja ne bo udeležil niti sam.Osrednje vprašanje preiskave o razrešitvi je, ali je predsednik z zadrževanjem skoraj štiristo milijonske vojaške pomoči Ukrajini poskušal doseči preiskavo delovanja demokratskega predsedniškega kandidatav tej državi. Demokrati napovedujejo pričanje štirih ustavnih sodnikov, od katerih so tri izbrali sami in enega republikanci. Cipollone ni izključil sodelovanja pri drugih zaslišanjih, a je hotel najprej izvedeti podrobnosti o njih ter še posebej, če bodo dovoljena navzkrižna zasliševanja prič, ki so že nastopile v odboru za obveščevalne zadeve, pa tudi novih.Republikanci bi radi zaslišali samega predsednika odbora za obveščevalne zadeve, katerega sodelavce obtožujejo sodelovanja z žvižgačem domnevnih Trumpovih ukrajinskih nepravilnosti. Tako odločno stališče potrjuje predsednikovo prepričanje, da bodo kongresni republikanci stali za njim in še posebej tisti v senatu, ki bi morali soglašati z dejanskim procesom. Demokrati nasprotno upajo, da bodo s svojimi razkritji vendarle spodkopali republikansko podporo Trumpu in odbor za obveščevalne zadeve bo v torek objavil poročilo o Trumpovem odnosu do Ukrajine.Republikanci pa sprašujejo, zakaj je sin nekdanjega podpredsednika ZDAsedel v upravnem odboru največjega zasebnega ukrajinskega proizvajalca zemeljskega plina v času, ko je njegov oče dosegel odpoklic preiskovalca Burisme Holdings. Dodajajo svoje prepričanje, da se je v predvolilno kampanjo 2016 vmešavala tudi ali celo predvsem Ukrajina, ki naj bi pod prejšnjo vlado navijala za demokratsko predsedniško kandidatko. Opozarjajo na dvomljivo obnašanje visokih članov zveznega preiskovalnega urada FBI ter težko čakajo na preiskavi pravosodnega ministrstva o tem vprašanju.