  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Ta teden predvidena zgodovinska izstrelitev

    Astronavti bodo okoli Lune potovali deset dni. Trenutno je izstrelitev načrtovana za 1. april.
    Galerija
    Od leve: Jeremy Hansen, Christina Koch, Reid Wiseman in Victor Glover so opravili intenzivna urjenja. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP  
    Saša Senica
    30. 3. 2026 | 07:00
    30. 3. 2026 | 07:06
    5:36
    A+A-

    Na izstrelitveni ploščadi 39B Kennedyjevega vesoljskega centra na Floridi stoji skoraj sto metrov visoka raketa SLS, okoli nje kopica inženirjev pripravlja še zadnje podrobnosti. Čez nekaj dni se bodo v kapsulo orion, ki tiči na vrhu rakete, vkrcali štirje astronavti. Prvič po več kot petdesetih letih se bodo ljudje vrnili v bližino Lune.

    Nasini astronavti Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch ter kanadski astronavt Jeremy Hansen se bodo prepustili moči vesoljske rakete, ki jo v osrednji stopnji poganjata tekoči vodik in kisik, ob strani pa še dva potisnika na trdo gorivo. Med desetdnevnim potovanjem bodo preverili delovanje plovila in opazovali površje Lune, da bi pridobili kar se da veliko podatkov za naslednjo stopnjo v programu Artemis: to je za pristanek v bližini južnega pola Lune.

    image_alt
    Ljudje se po več kot pol stoletja vračajo k Luni

    Nasa zdaj predvideva, da se bo to zgodilo leta 2028, prihodnje leto bodo najprej v orbiti okoli Zemlje preizkusili priklapljanje oriona na komercialna plovila, ki jih gradita zasebni podjetji Spacex in Blue Origin. S temi plovili bodo astronavti namreč pristali na površju. Težava seveda je, da za zdaj – razen nekaj bolj ali manj uspešnih izstrelitev starshipa – teh plovil še nismo videli. Po tem ima Nasa velike načrte: na Luni želi zgraditi stalna oporišča, v katerih bodo bivali ljudje, ki bodo raziskovali površje, hkrati pa bodo te baze delovale kot postojanke na poti ljudi do Marsa. Pristanek na Luni do konca tega desetletja načrtujejo tudi Kitajci.

    Raketa space launch system (SLS) je v minulih mesecih prestala številna testiranja, napak pri izstrelitvi ne sme biti. FOTO: Gregg Newton/AFP
    Raketa space launch system (SLS) je v minulih mesecih prestala številna testiranja, napak pri izstrelitvi ne sme biti. FOTO: Gregg Newton/AFP

    Zahtevno in ne brez tveganja

    Čeprav je Američanom ta zgodovinski dogodek že uspelo izvesti leta 1969, je pristajanje na Luni – kljub bistveno boljšim tehnološkim rešitvam kot pred več kot pol stoletja – še vedno zahteven in tvegan podvig.

    Prva odprava v tem programu Artemis 1 brez posadke je potekala novembra 2022, takrat se je pokazalo več težav s toplotnim ščitom oriona, kar v primeru praznega plovila ni kritično, tokrat napak ne sme biti. Nasa ima boleče izkušnje, varnost je na prvem mestu (pri čemer so tokrat plovila opremljena z vrhunskimi sistemi v nujnih primerih). Posadka Artemis 2 bo letela okoli oddaljene strani Lune po tako imenovani prosti povratni poti: le z nekaj malega pogona se bo orion s pomočjo naravnih sil zavihtel okoli Lune in se vrnil proti Zemlji.

    Če izstrelitev 1. aprila ne bo možna, ima Nasa možnosti še do 6. oziroma 30. aprila.

    Najbolj tvegan del poleta je sama izstrelitev, pa tudi manevri, da se orion napoti proti Luni.

    Slavili bomo šele, ko se bodo astronavti varno vrnili domov, poudarjajo pri Nasi.

    Posadka je od sredine marca v karanteni, da preprečijo okužbe, pred dnevi so iz Houstona prileteli na Florido. Nihče od tokratne posadke še ni bil rojen, ko so ljudje zadnjič – leta 1972 – stali na Luni. V bližini Lune je bilo 24 ljudi, od tega jih je 12 stalo na njenem površju – vsi so bili belopolti Američani. Z Artemis 2 se to končno spreminja. Posadko bo vodil 50-letni Reid Wiseman, za katerega največji izziv v življenju niso vesoljske odprave, ampak starševstvo. Po smrti žene Carroll zaradi raka leta 2020 je ostal sam z najstniškima hčerama, ki ju – še posebej starejše – izstrelitve niso prav nič zanimale. Odkrito jima je povedal, da priložnosti, da poleti okoli Lune, ne more reči ne. Hčeri sta ga dan kasneje pričakali s kolački v obliki Lune in ogromno podpore. Victor Glover, oče štirih hčera, bo v odpravi pilot oriona. Za astronavta je bil 49-letnik iz Kalifornije izbran leta 2013, po izobrazbi je letalski inženir, prav tako kot Wiseman je bil pilot ameriške mornarice in testni pilot. V vesolju je bil enkrat, od novembra 2020 do maja 2021.

    Astronavtka Christina Koch, rojena leta 1979 v Michiganu, je raziskovalka in inženirka elektrotehnike. Marca 2019 je odpotovala na svojo prvo odpravo na vesoljsko postajo in tam preživela skoraj eno leto. »Do zdaj sem bila še najbolj živčna zaradi psičke, a sem ji razložila, da me tokrat ne bo le deset dni,« se je zasmejala. Poudarila je pomembno dejstvo, da smo končno na točki zgodovine, ko ženske lahko letijo na Luno. Kanadski pilot in fizik Jeremy Hansen se prvič podaja v vesolje. Petdesetletni astronavt je odraščal na kmetiji blizu Londona v Ontariu, preden se je preselil v Ingersoll in se posvetil letalski karieri. Šele zdaj se zaveda, koliko truda je bilo vloženega, da so v času Apollov poslali ljudi na Luno. Zaveda se nevarnosti vesoljskega poleta, kar je povedal tudi svojemu sinu in hčerama dvojčicama. »Najverjetneje je, da se bomo varno vrnili. Obstaja možnost, da se ne bomo, a tudi v tem primeru boste lahko živeli naprej,« jim je dejal.

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Gaza

    Vpletanje Slovenije v vojno

    Ni moralnih zadržkov in ni človečnosti ter ni milosti. Obstajajo samo še sovraštvo, pohlep, zlo in interesi.
    30. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Miami

    Sinner s podrtim rekordom prvi po Federerju s sončnim dvojčkom

    Mladi Italijan je na turnirju v Miamiju postal rekorder po številu zaporednih osvojenih nizov na mastersih in vse do finala ni oddal niza.
    30. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    V živo:      V živo: Trump ne izključuje možnosti zavzetja otoka Harg

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    30. 3. 2026 | 07:03
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Tomi Meglič in Alen Steržaj: Rokenrol ni več objesten, je moder

    Siddharta in Big Foot Mama za 27. novembra napovedujeta koncert v Stožicah na dveh odrih na nasprotnih straneh dvorane. Kaj skupini pripravljata?
    30. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vojna v Iranu

    Antisemitizem in ZDA

    Vsi se sprašujemo, ali še vedno lahko spoštujemo ZDA, ali pa se strinjamo, da je Trump težava za ZDA in ves svet.
    30. 3. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo