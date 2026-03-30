Ta teden predvidena zgodovinska izstrelitev

Na izstrelitveni ploščadi 39B Kennedyjevega vesoljskega centra na Floridi stoji skoraj sto metrov visoka raketa SLS, okoli nje kopica inženirjev pripravlja še zadnje podrobnosti. Čez nekaj dni se bodo v kapsulo orion, ki tiči na vrhu rakete, vkrcali štirje astronavti. Prvič po več kot petdesetih letih se bodo ljudje vrnili v bližino Lune.

Nasini astronavti Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch ter kanadski astronavt Jeremy Hansen se bodo prepustili moči vesoljske rakete, ki jo v osrednji stopnji poganjata tekoči vodik in kisik, ob strani pa še dva potisnika na trdo gorivo. Med desetdnevnim potovanjem bodo preverili delovanje plovila in opazovali površje Lune, da bi pridobili kar se da veliko podatkov za naslednjo stopnjo v programu Artemis: to je za pristanek v bližini južnega pola Lune.

Nasa zdaj predvideva, da se bo to zgodilo leta 2028, prihodnje leto bodo najprej v orbiti okoli Zemlje preizkusili priklapljanje oriona na komercialna plovila, ki jih gradita zasebni podjetji Spacex in Blue Origin. S temi plovili bodo astronavti namreč pristali na površju. Težava seveda je, da za zdaj – razen nekaj bolj ali manj uspešnih izstrelitev starshipa – teh plovil še nismo videli. Po tem ima Nasa velike načrte: na Luni želi zgraditi stalna oporišča, v katerih bodo bivali ljudje, ki bodo raziskovali površje, hkrati pa bodo te baze delovale kot postojanke na poti ljudi do Marsa. Pristanek na Luni do konca tega desetletja načrtujejo tudi Kitajci.

Raketa space launch system (SLS) je v minulih mesecih prestala številna testiranja, napak pri izstrelitvi ne sme biti. FOTO: Gregg Newton/AFP

Zahtevno in ne brez tveganja

Čeprav je Američanom ta zgodovinski dogodek že uspelo izvesti leta 1969, je pristajanje na Luni – kljub bistveno boljšim tehnološkim rešitvam kot pred več kot pol stoletja – še vedno zahteven in tvegan podvig.

Prva odprava v tem programu Artemis 1 brez posadke je potekala novembra 2022, takrat se je pokazalo več težav s toplotnim ščitom oriona, kar v primeru praznega plovila ni kritično, tokrat napak ne sme biti. Nasa ima boleče izkušnje, varnost je na prvem mestu (pri čemer so tokrat plovila opremljena z vrhunskimi sistemi v nujnih primerih). Posadka Artemis 2 bo letela okoli oddaljene strani Lune po tako imenovani prosti povratni poti: le z nekaj malega pogona se bo orion s pomočjo naravnih sil zavihtel okoli Lune in se vrnil proti Zemlji.

Če izstrelitev 1. aprila ne bo možna, ima Nasa možnosti še do 6. oziroma 30. aprila. Najbolj tvegan del poleta je sama izstrelitev, pa tudi manevri, da se orion napoti proti Luni. Slavili bomo šele, ko se bodo astronavti varno vrnili domov, poudarjajo pri Nasi.

Posadka je od sredine marca v karanteni, da preprečijo okužbe, pred dnevi so iz Houstona prileteli na Florido. Nihče od tokratne posadke še ni bil rojen, ko so ljudje zadnjič – leta 1972 – stali na Luni. V bližini Lune je bilo 24 ljudi, od tega jih je 12 stalo na njenem površju – vsi so bili belopolti Američani. Z Artemis 2 se to končno spreminja. Posadko bo vodil 50-letni Reid Wiseman, za katerega največji izziv v življenju niso vesoljske odprave, ampak starševstvo. Po smrti žene Carroll zaradi raka leta 2020 je ostal sam z najstniškima hčerama, ki ju – še posebej starejše – izstrelitve niso prav nič zanimale. Odkrito jima je povedal, da priložnosti, da poleti okoli Lune, ne more reči ne. Hčeri sta ga dan kasneje pričakali s kolački v obliki Lune in ogromno podpore. Victor Glover, oče štirih hčera, bo v odpravi pilot oriona. Za astronavta je bil 49-letnik iz Kalifornije izbran leta 2013, po izobrazbi je letalski inženir, prav tako kot Wiseman je bil pilot ameriške mornarice in testni pilot. V vesolju je bil enkrat, od novembra 2020 do maja 2021.

Astronavtka Christina Koch, rojena leta 1979 v Michiganu, je raziskovalka in inženirka elektrotehnike. Marca 2019 je odpotovala na svojo prvo odpravo na vesoljsko postajo in tam preživela skoraj eno leto. »Do zdaj sem bila še najbolj živčna zaradi psičke, a sem ji razložila, da me tokrat ne bo le deset dni,« se je zasmejala. Poudarila je pomembno dejstvo, da smo končno na točki zgodovine, ko ženske lahko letijo na Luno. Kanadski pilot in fizik Jeremy Hansen se prvič podaja v vesolje. Petdesetletni astronavt je odraščal na kmetiji blizu Londona v Ontariu, preden se je preselil v Ingersoll in se posvetil letalski karieri. Šele zdaj se zaveda, koliko truda je bilo vloženega, da so v času Apollov poslali ljudi na Luno. Zaveda se nevarnosti vesoljskega poleta, kar je povedal tudi svojemu sinu in hčerama dvojčicama. »Najverjetneje je, da se bomo varno vrnili. Obstaja možnost, da se ne bomo, a tudi v tem primeru boste lahko živeli naprej,« jim je dejal.