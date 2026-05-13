    Boj z debelostjo: namesto injekcij dnevne tablete za hujšanje

    Orforglipron deluje podobno kot injekcije, saj posnema naravni hormon, ki zmanjšuje apetit. Debelost je kronična bolezen, ki jo je treba zdraviti celostno.
    R. I.
    13. 5. 2026 | 10:24
    13. 5. 2026 | 10:40
    Po velikem razmahu ozempica, mounjara in drugih zdravil za zdravljenje debelosti in za »hujšanje« britanski BBC zdaj poroča o t. i. dnevni tableti, ki pomaga vzdrževati težo po tem, ko ljudje prenehajo jemati injekcije proti debelosti, kažejo najnovejše raziskave.

    Zdravila so učinkovita, vendar ne čudežna

    Največja težava ljudi, ki sicer težo izgubijo z ozempicom ali mounjarom, je prav hitra ponovna pridobitev telesne teže po koncu uporabe injekcij GLP-1 (semaglutidov, ki se aplicirajo enkrat na teden s podkožno injekcijo).

    Zdravilo oz. tableta orforglipron je že na voljo v ZDA, BBC navaja, da bi jo lahko kmalu uporabniki dobili tudi na trgu v Združenem kraljestvu.

    Študijo v reviji Nature Medicine je financiral proizvajalec Eli Lilly, ki izdeluje tudi injekcijo za hujšanje mounjaro. BBC sicer navaja, da so nujne dodatne raziskave, da bi ugotovili, kako dolgo bi posamezniki morali zdravljenje nadaljevati – morda vse življenje, pravijo strokovnjaki.

    Dr. Marie Spreckley, strokovnjakinja za raziskave obvladovanja teže na britanski univerzi v Cambridgeu, ki ni bila vključena v študijo, je dejala, da bi bilo lahko ravno to dejstvo – da gre za tableto, ne injekcijo – za bolnike precej privlačnejše.

    Študija potrjuje spoznanje, da je debelost kronična in ponavljajoča se bolezen, ki jo je treba zdraviti celostno ter zahteva stalno podporo in spremljanje. 

    Tableta orforglipron deluje podobno kot injekcije proti debelosti, saj posnema naravni hormon, ki zmanjšuje apetit in poskrbi, da se posameznik, ki tableto zaužije, počuti sit dlje časa.

    Študija je vključevala 376 udeležencev v ZDA, ki so že več kot leto dni jemali injekcije GLP-1 – tirzepatid (mounjaro) ali semaglutid (wegovy) – in so uspešno izgubili težo. Po tem obdobju so udeležence prosili, da prenehajo z injekcijami, dali so jim tableto, ki je vsebovala bodisi orforglipron bodisi nobeno zdravilo (placebo ali lažno zdravilo), da so jo jemali vsak dan eno leto. Udeležencem niso povedali, katero od zdravil so dobili.

    Ob koncu študije so udeleženci, ki so jemali orforglipron, ohranili več kot 70 odstotkov svoje prejšnje izgube teže, medtem ko je skupina s placebom ohranila le približno 38 do 50 odstotkov. V študiji so sicer navedli dosti pogoste stranske učinke zdravil, a so bili ti blagi: večinoma je šlo za slabost, zaprtje ali drisko.

    V ZDA je cena nižja od injekcij

    V ZDA, kjer je zdravilo na voljo, je cena nižja od trenutnih injekcij, približno 149 dolarjev na mesec za najnižji odmerek, v primerjavi z več kot tisoč dolarji na mesec za nekatere injekcije GLP-1. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer pred časom najavil, da naj bi se stroški priljubljenih zdravil za hujšanje znižali.

    BBC pri tem dodaja, da še ni znano, kakšna naj bi bila cena v Združenem kraljestvu, saj zdravilo še ni prišlo na trg. Tudi proizvajalec Novo Nordisk ima peroralno različico svojega injicirnega zdravila GLP-1 wegovy, ki so ga odobrili v ZDA, odločitev Združenega kraljestva pa še traja.

    Dr. Simon Cork z univerze Anglia Ruskin je dejal, da gre za pomembno študijo, ki obravnava ključno pomanjkljivost injicirnih zdravil za hujšanje na osnovi GLP-1 – da bolniki po prenehanju jemanja doživijo znatno povrnitev teže.

    »Pomembno je tudi omeniti, da so se znižanje krvnega tlaka, lipidov in krvnega sladkorja prav tako ohranili pri tistih bolnikih, ki so jemali peroralna zdravila,« dodaja. To bi lahko posledično pomagalo zmanjšati nekatera dolgoročna zdravstvena tveganja debelosti, kot je bolezen srca, še piše BBC.

