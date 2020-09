Tajfun na drugi strani sveta ustavil izstrelitev

Upanje za skorajšnjo izstrelitev ostaja

FOTO: Center Odličnosti Vesolje Si

Nemo bo snemal v visoki ločljivosti Mikrosatelit , ki tehta 65 kilogramov, bo v orbiti pet let. Je prototip mikrosatelita za interaktivno daljinsko zaznavanje z veliko natančnostjo, ki bo omogočal zajem multispektralnih podob zemeljske površine in snemanje videa visoke ločljivosti v realnem času. Z njim lahko opazujemo stanje vegetacije, voda in urbanih naselij za aplikacije od kmetijstva, gozdarstva in urbanizma do ekologije in energetike. Namen satelita je tehnološka demonstracija. ​

FOTO: Tadej Regent/Delo

Trisat bo v orbiti vsaj šest let Okoli Zemlje bo štirikilogramski nanosatelit krožil predvidoma šest let. V prvi vrsti je namenjen testiranju nove vesoljske elektronike. Na krovu satelita je tudi miniaturna hiperspektralna oziroma multispektralna kamera, delujoča v kratkovalovnem infrardečem ( SWIR ) območju, ki bo vsakodnevno delala posnetke Zemljinega površja. S temi posnetki lahko natančneje spremljajo onesnaženost voda, vlažnost vegetacije, določajo žarišča požarov in zaznavajo vulkanski prah v višjih plasteh atmosfere za potrebe letalske industrije.

Nova platforma za razvrstitev satelitov v orbite

Ob deset minut do štirih zjutraj bi morala iz izstrelišča na Francoski Gvajani poleteti nosilna raketa Vega s 53 sateliti, med njimi dvema slovenskima – Trisatom in Nemom HD. A je bil polet približno osem ur pred izstrelitvijo odpovedan zaradi tajfuna v Južni Koreji, kjer je nadzorni center, ki sledi raketi in tovoru na poti v orbito.Vodja projekta Trisat dr.z mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je že popoldne sporočil, da z izstrelitvijo slabo kaže, le nekaj ur kasneje pa so se njegovi strahovi uresničili. Odpovedi izstrelitev šestnajste verzije rakete Vega podjetja Arianespace je tako že težko prešteti, a pri vesoljskih poletih je varnost pomembnejša od točnosti, še posebej, ko je v tovornem prostoru toliko dragocenega tovora kot tokrat.Tajfun Maysak se bo po napovedih vremenoslovcev pomikal mimo južnokorejskega otoka Jeju, kjer je telemetrična postaja, s katere bodo nadzirali razporejanje satelitov v orbite. Postajo bodo zavarovali in ob slabem vremenu ne bo operativna, v Arianespace pa bodo nov datum izstrelitve sporočili, ko bo jasno, kakšna bo pot tajfuna oziroma ko se bo vreme stabiliziralo.direktor centra odličnosti Vesolje, kjer so razvili mikrosatelit Nemo-HD , je sporočil, da so zdaj v stanju pripravljenosti in da intervencije na raketi in na satelitih še niso potrebne. »Tako bo še 12 dni in v tem času bomo preverjali priložnosti za vsak dan ob istem času. Žal napovedi v naslednjih nekaj dneh niso zelo obetavne. Če se bo tajfun nad otokom Jeju polegel, bo najboljša priložnost jutri,« je povedal.pa je javil, da bo njihov nanosatelit Trisat brez intervencij zdržal do 8. februarja.Evropska vesolja agencija bo na poletu prvič preizkusila novo platformo za razpršitev satelitov. ​Sedem največjih satelitov v odpravi – med njimi Nemo HD – se bo od nosilne strukture odcepilo od 40 do 53 minut po izstrelitvi na višini 515 kilometrov v sončnosinhroni orbiti. Četrta stopnja vege se bo nato še dvakrat prižgala, da bo na višino 530 kilometrov na Zemljo dvignila 46 nanosatelitov, med njimi je Trisat. Zadnji satelitek se bo od stopnje odcepil uro in 45 minut po izstrelitvi.