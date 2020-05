Tako se rojeva planet

Povečava območja, kjer domnevno nastaja protoplanet. Ta je od zvezde oddaljen kot Neptun od Sonca. FOTO: ESO/Boccaletti et al.

Okoli mlade zvezde AB Aurigae je debel disk prahu in plinov, v katerem so astronomi prepoznali spiralno strukturo, ki je morda zametek planeta.Ti se oblikujejo v prvih nekaj milijonih let po oblikovanju zvezde z združevanjem in ohlajanjem materiala, ki je ostal po nastanku zvezde, vendar astronomi le redko dobijo priložnost za dovolj ostre posnetke mladih planetarnih diskov, v katerih bi prepoznali nastajanje protoplaneta.Dogajanje v okolici zvezde AB Aurigae v ozvezdju Voznik, od nas oddaljene 520 svetlobnih let, so posneli z Zelo velikim teleskopom (VLT) Evropskega južnega observatorija (ESO). Nastajajoči planet vpliva na okoliški plin, saj ustvarja valove, podobno kot čoln na jezeru, je pojasniliz laboratorija za astrofiziko v Bordeauxu, ki je sodeloval pri študiji, objavljeni v reviji Astronomy & Astrophysics.Ob tem se planet tudi vrti okoli zvezde, zato se ti valovi oblikujejo v spiralni krak, ki ga na fotografiji vidimo kot svetlo rumeno značilnost v bližini središča posnetka. Pri ESU so pojasnili, da je planet od zvezde oddaljen približno toliko kot Neptun od Sonca.»Tisoče planetov zunaj našega osončja smo odkrili, toda le malo vemo o tem, kako se oblikujejo. Opazovati moramo mlade sisteme, da bi ujeli te trenutke,« je dejals pariške univerze za znanost PSL. Tehnologija za zdaj tega večinoma še ne omogoča. A v prihodnjih letih se bo z vrhunskimi novimi teleskopi marsikaj spremenilo. ESO v puščavi Atakama v Čilu gradi kar 39-metrski Ekstremno velik teleskop.Za primerjavo: VLT sestavljajo štirje posamezni teleskopi, vsak ima 8,2-metrski premer primarnega zrcala. Tokrat so opazovanja opravili z instrumentom Sphere na VLT.