Te dni »bliskajo« Perzeidi

Avgustovske noči vabijo na tradicionalno vsakoletno predstavo: te dni je namreč vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Utrinki bodo najbolj »deževali« v noči na 13. avgust, večerna vremenska napoved je nekoliko slabša, proti jutru na spletni strani Agencije za okolje napovedujejo jasnino, in ravno v najzgodnejših jutranjih urah je roj najštevilčnejši.Utrinki navidezno izhajajo iz ozvezdja Perzej, od tod tudi ime, pri nas pa so znani tudi pod imenom solze svetega Lovrenca, saj svetnik goduje 10. avgusta, ko se nekoliko bolj množično pojavijo svetle sledi drobnih delcev, ki izgorijo v atmosferi.Zemlja okoli 12. avgusta potuje skozi pas mikroskopskega prahu, ki ga je za seboj pustil komet Swift-Tuttle z orbitalno periodo 133 let. Nazadnje se je v naši soseščini gibal konec leta 1992, znova ga lahko pričakujemo leta 2126. Gre za okoli 26 kilometrov široko nebesno telo, ki sta ga julija 1862 odkrila Lewis Swift in Horace Parnell Tuttle. Ko se komet približa soncu, se segreje in od njega tako leti led in prah – to tudi ustvarja značilen rep kometov, ki smo ga lahko letošnje poletje s prostim očesom opazovali pri kometu Neowise Ko v prah pripotuje Zemlja, delci zadenejo gornje plasti atmosfere, kjer zgorijo in tako ustvarijo svetlobne bliske oziroma utrinke. Letošnji vrhunec bo s srede na četrtek, najšibkejše sledi bo žal zabrisal svetli Lunin srp.Utrinke je najbolje opazovati s prostim očesom. Priletijo lahko iz katere koli smeri. Dobro je poiskati kraj, kjer je manj motečega svetlobnega opazovanja, svojim očem pa je treba dati nekaj časa, da se prilagodijo na temo. In ne pozabite na toplo obleko.