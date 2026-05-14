Tehnološki velikani imajo podatke o nas. In z njimi lahko manipulirajo, nadzirajo

Pri določenih odločitvah, ki so veljale za izključno človeške, se zdaj vloga ljudizaradi umetne inteligence zmanjšuje, opozarja Ivan Bratko.

»Leta 2013 smo v Londonu razpravljali o etičnih vidikih umetne inteligence, ki takrat še niso bili v ospredju. Stuart Russell, profesor na Univerzi Berkeley in soavtor najbolj uporabljanega učbenika o umetni inteligenci v svetu, je dejal, da ga skrbi predvsem njena uporaba v avtonomnem orožju. Jaz sem dodal, da me najbolj skrbi možnost zlorabe za vplivanje na demokratične procese,« se spominja Ivan Bratko. Danes živimo v času, ko se obe bojazni uresničujeta. Prof. dr. Ivan Bratko je pionir na področju umetne inteligence pri nas. V slovenski prostor ga je uvajal že pred pol stoletja, ko se še niti slutilo ni, da bi ta tehnologija lahko spreminjala svet. Kaj vas je pritegnilo k temu področju? Takrat je bila umetna inteligenca povsem novo, še zelo majhno področje. Le nekaj skupin se je ...