Tehnološki velikani imajo podatke o nas. In z njimi lahko manipulirajo, nadzirajo

Pri določenih odločitvah, ki so veljale za izključno človeške, se zdaj vloga ljudizaradi umetne inteligence zmanjšuje, opozarja Ivan Bratko.
Ivan Bratko je doktor računalniških znanosti, redni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. FOTO: Jože Suhadolnik
»Leta 2013 smo v Londonu razpravljali o etičnih vidikih umetne inteligence, ki takrat še niso bili v ospredju. Stuart Russell, profesor na Univerzi Berkeley in soavtor najbolj uporabljanega učbenika o umetni inteligenci v svetu, je dejal, da ga skrbi predvsem njena uporaba v avtonomnem orožju. Jaz sem dodal, da me najbolj skrbi možnost zlorabe za vplivanje na demokratične procese,« se spominja Ivan Bratko. Danes živimo v času, ko se obe bojazni uresničujeta.
Prof. dr. Ivan Bratko je pionir na področju umetne inteligence pri nas. V slovenski prostor ga je uvajal že pred pol stoletja, ko se še niti slutilo ni, da bi ta tehnologija lahko spreminjala svet.
Kaj vas je pritegnilo k temu področju?
Takrat je bila umetna inteligenca povsem novo, še zelo majhno področje. Le nekaj skupin se je ...
